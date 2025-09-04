Объявлен І уровень опасности.

Во Львове на 5 сентября объявили повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 5 сентября ночью и утром туман видимостью 200- 500 метров", - говорится в прогнозе.

Предупреждение объявлено и для жителей Львовской области.

Из-за непогоды синоптики ввели І уровень опасности, желтый.

5 сентября погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +14°...+19°, днем по области разогреет до +28°...+33°.

Во Львове ночью будет +15°...+17°, а днем ожидается настоящее лето, +30°...+32°.

Напомним, в этом году лето на Львовщине было теплым и умеренно влажным. Средняя температура воздуха составляла 16,5 - 19,3° тепла, что выше нормы на 0,1 - 1,0 градус. Только в Стрые средняя температура была ниже нормы на 0,2°.

Во Львове в течение лета трижды были перекрыты многолетние минимумы температуры воздуха.

Также стоит отметить дожди 10 июля, когда за сутки на трех метеостанциях области выпало более 100 мм осадков, что составляет 135-138% от нормы для июля.

