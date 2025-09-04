Враг может попытаться отодвинуть ВСУ от железнодорожной ветки Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой.

Россия готовится к атакам с использованием тяжелой техники, чтобы существенно прорвать линию фронта. Как пояснил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, осуществить прорыв на десятки километров малыми пехотными или штурмовыми группами невозможно, и россияне даже убедились в этом уже на практике, пытаясь продвинуться возле Доброполья.

Об этом Гетьман рассказал в эфире 24 Канала, комментируя информацию, что на южном направлении наши защитники отбили механизированный штурм, которого россияне уже давно не проводили.

Отвечая на вопрос, можно ли это воспринимать как то, что враг начал наступление на Запорожье, или это был просто отвлекающий маневр от основного Покровского направления, Гетьман сказал, что когда армия делает мощные наступательные действия - в одном месте она никогда не атакует. Это, мол, противоречит военной науке.

"Покровское, Купянское и Запорожское направление просматриваются как три направления, на которых Россия попытается атаковать. Минимум - в двух местах или в трех. На большее - им уже трудно, потому что не хватает столько сил и средств, чтобы концентрировано", - прокомментировал военный.

Гетман напомнил, что враг перемещает свои войска не за счет того, что притягивает их из глубокого тыла, а перебрасывает с других направлений.

Он предположил, что сейчас оккупационные войска будут пытаться дальше отодвинуть украинцев от железной дороги Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой, чтобы обезопасить доставку топлива для своей техники.

"Мы же там жжем - сожгли недавно поезд с горюче-смазочными материалами. И недаром увеличилось количество средств, которые довозят горюче-смазочные. То есть они готовятся к атакам, в том числе с использованием техники", - подчеркнул Гетьман.

При этом, говорит он, россияне понимают, что тяжелая техника уничтожается на 80% сразу, как только начинает вести боевые действия.

"Но продвинуться, а они хотят более-менее существенно сделать прорыв фронта, хотя бы на 10-15 км, вглубь 7-8 - до 10 км, что по боевым уставам является прорывом линии. Малыми пехотными группами или штурмовыми какими-то это сделать невозможно. Это возможно только с использованием техники. В том числе дроны, самолеты, все остальное", - сказал эксперт.

Более того, по его словам, россияне даже попытались малыми пехотными группами сделать прорыв возле Доброполья. Но эта "кишка" была быстро обрезана.

"И так было понятно, что это авантюра со стороны РФ. Но, наверное, это специально перед встречей с Трампом (президент США Дональд Трамп, - ред.), чтобы показать, что вот мы продвинулись на 10 км. И второе - это попытаться посмотреть, как могут их подразделения двигаться на скоростной, но легкой технике и более-менее тяжелой технике - багги, мотоциклы. Багги - бронежилет с обеих сторон повесил - и уже бронированная техника", - отметил военный.

То есть, по его мнению, это была политическая составляющая для встречи и репетиция возможных таких наступательных действий с использованием техники уже в ближайшее время, о чем россияне заявляют.

"Это, скорее всего, Купянское направление - попробовать на Купянск Узловой пойти. И Покровский. И, вполне возможно, Запорожское, потому что там мы уже наблюдаем концентрацию российских войск", - уточнил Гетьман.

Россия провалила летнее наступление и готовит новое

Как сообщал УНИАН, летнее наступление оккупантов полностью провалилось, заявили на днях в Генштабе ВСУ. Там, в частности, отметили, что операция "завершилась практически ничем", а россияне преувеличивают свои победы, пытаясь "выдать желаемое за действительное".

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают, что Россия готовит новое наступление в Донецкой области уже осенью. Для этого они перебрасывают свои войска с других направлений. Аналитики говорят, что россияне перебросили из Сумской области и Херсонского направления на Покровское направление относительно элитные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск. А российских военных 155-й бригады морского флота из Курской области РФ перебросили под Доброполье.

