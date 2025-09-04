Врачи не разрешили певице выходить на сцену.

После громкой музыкальной премьеры The Dead Dance Леди Гага ошеломила заявлением об отмене своего последнего концерта в рамках тура Mayhem Ball Tour. Певица объяснила причину такого решения в своем Instagram.

Всего за несколько часов до выступления в Майами Гага сообщила, что не сможет провести концерт из-за значительного риска повреждения голосовых связок. Определенные неудобства артистка почувствовала во время репетиции накануне шоу. Врачи посоветовали ей не рисковать и перенести запланированное выступление:

"Привет всем, мне очень-очень жаль, но я вынуждена перенести сегодняшний концерт в Майами. Во время репетиции вчера вечером и разминки голоса сегодня утром я почувствовала сильное напряжение голоса и мой врач и вокальный тренер посоветовали мне не выступать из-за риска, который это несет. Я хочу быть сильной и просто пройти через это ради вас, но я не хочу рисковать долгосрочным или постоянным повреждением голосовых связок".

Поскольку Леди Гага на каждом своем выступлении поет вживую, здоровый голос является для нее приоритетом. Исполнительница отметила, что есть риск - получить еще большее повреждение, поэтому в этот раз она решила поберечься, хоть и чувствовала вину перед фанами.

"Существует значительный риск, исходя из нашего общего опыта с подобными шоу, и, как вы знаете, я пою вживую каждый вечер - и хотя это было трудное и болезненное решение, я больше боюсь долгосрочных последствий для моего голоса. Надеюсь, вы сможете простить меня и принять мои искренние извинения за любое разочарование, неудобства", - написала артистка.

Напоследок Гага добавила, что старается заботиться о своем голосе, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Также она пообещала перенести концерт в Майами на другую дату.

Напомним, что Леди Гага снялась во втором сезоне сериала Netflix "Уэнздей" и поразила фанов своим появлением.

