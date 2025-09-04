Курс гривни к евро установлен на уровне 48,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,30/41,33 грн/долл., а евро - 48,13/48,15 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 4 сентября подешевел на 5 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар, а крс евро также снизился на 5 копеек и составляет 48,55 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки - 41,63 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 48,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

