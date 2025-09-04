Россия может сосредоточить свое следующее направление в частности на Купянске, считает Андрей Крамаров.

Российским оккупантам уже длительное время не удается захватить Купянск, что в Харьковской области из-за его географического положения. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Крамаров в эфире на "Radio NV".

"Почему когда-то, еще в 2022 году, наше контрнаступление на Харьковщине было завершено именно на рубеже Купянска. Потому что Купянск находится на высоте правобережья реки Оскол. И река Оскол на этом участке линии обороны является очень эффективным барьером. Россияне уже пытались каждый год форсировать эту реку, навести переправу и какой-то плацдарм на правобережье Оскола, который и удерживают Силы обороны. К счастью, им это не удается, Оскол может оставаться такой хорошей преградой", - сказал Крамаров.

Он отметил, что в более узких местах реки у россиян есть возможности для просачивания малых диверсионных групп через Оскол. В то же время эксперт рассказал, что россияне возвращают на Купянск силы, которые ранее перебрасывали на Курщину.

"С точки зрения тех перемещений, которые происходят в Донецкой, Луганской областях, россияне отказываются от тактики растягивания собственных сил. Они не достигли стратегического эффекта. Поэтому сейчас они будут пытаться сконцентрироваться на двух - своем приоритетном направлении, Донецкая область. И вторая важная стратегическая цель - это захват даже не Купянска, а станции Купянск Узловой. Которая является ключевым железнодорожным узлом", - добавил Крамаров.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики действительно могли попасть на окраины Купянска. Впрочем, отмечают эксперты, это не является новостью, поскольку оккупанты постоянно пытаются отправлять туда свои штурмовые группы.

Также накануне аналитики DeepState сообщили об успехах Сил обороны Украины в Донецкой области. В частности эксперты отмечают, что украинские защитники отбросили россиян у Толстого Донецкой области.

