Украинская компания Altair Technologies представила новый дрон THOR OPERATOR, который может нести до 6 кг нагрузки на расстояние до 170 кг. Существует также более мощная модификация. Как сообщает "Милитарный", дрон был представлен во время международной оборонной выставки MSPO в Польше.

Отмечается, что продемонстрированный вариант, оснащенный электродвигателем, способен нести до 6 кг полезной нагрузки и преодолевать расстояние до 170 км. Дрон может выполнять задачи в течение 60 минут со взлетной массой до 17,5 кг.

"Существует также модификация с двигателем внутреннего сгорания, которая имеет значительно большую дальность - до 400 км - и способна транспортировать до 8 кг. Автономность полета составляет до 240 минут, а взлетная масса - до 28 кг. Обе версии имеют две точки подвески для дронов или боеприпасов", - говорится в статье.

По данным издания, большинство комплектующих в дроне - импортные. Отечественных компонентов в конструкции немного.

Кроме того, отмечается, что THOR OPERATOR способен выполнять разведывательные миссии, однако для этого лучше подходит другая модель с выдвижной камерой, которая имеет более высокое разрешение и систему стабилизации. Текущая версия больше ориентирована на поддержку FPV-дронов, выступая ретранслятором сигнала. БпЛА имеет модульную конструкцию: все внутренние компоненты могут меняться в зависимости от потребностей заказчика.

"В боевых условиях THOR уже сбрасывал FPV-дроны и ВОГы. Шахеды пока не сбивал, хотя для этого предусмотрен специальный перехватчик, который крепится под крылом. Он не способен догнать реактивные цели, но может эффективно работать против обычных дронов. Дрон поддерживает три режима управления: автоматический, полуавтоматический и ручной. В случае потери связи аппарат переходит в режим автономного полета с функцией автовозврата. Материалы корпуса - композитные, изготовленные методом матричного формования. Это обеспечивает легкость конструкции и высокую прочность", - пояснили в издании.

Стали известны характеристики дрона "Паляница"

Как сообщал УНИАН, во время выставки оружия в Польше были впервые представлены характеристики украинской ракеты-дрона "Паляница". Длина ракеты составляет 3,5 м, тогда как размах крыльев равен 1,7 м. "Паляница" весит 320 кг, из которых до 100 кг приходится на полезную нагрузку. Максимальная дальность полета ракеты - 650 км. Высота полета составляет от 15 до 500 м.

Скорость "Паляницы" достигает 900 км/ч, что сопоставимо со скоростью российской крылатой ракеты Х-101.

