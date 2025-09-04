В столице продолжится период сухой теплой погоды.

В пятницу, 5 сентября, в Киеве продолжится период сухой и теплой погоды, напоминающей больше летнюю, чем осеннюю. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +14°...+15°, а днем воздух прогреетмся до комфортных +25°...+26°. Ожидаетмя малооблачная погода с большим количество солнца. Без осадков.

Ветер будет восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, 750-751 миллиметр ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +28°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +13°, днем +27°.

В Тернополе 5 сентября ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +26°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +26°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+26°.

В Одессе 5 сентября - ясно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +28°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +24°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +15°...+28°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +24°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.

