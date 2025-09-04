Книга вышла всего несколько дней назад.

Британская писательница Джоан Роулинг пообещала читательнице из Украины, что отправит ей новую книгу из серии о Корморане Страйке, которую она пишет под псевдонимом Роберт Галбрейт.

Пользовательница X под ником Julie Artsy пожаловалась на цену криминального детектива "Человек с клеймом" ("The Hallmarked Man"), заявив, что украинцам надо либо отдать за книгу "целое состояние", либо ждать снижения ее стоимости. Она также тэгнула аккаунт писательницы:

"В Украине, когда выходит новая книга Роберта Гэлбрейта, она стоит втрое дороже, чем будет стоить примерно через год. Пока остальной мир наслаждается "Человеком с клеймом", нам, если мы не готовы заплатить за нее целое состояние, приходится ждать".

Роулинг отреагировала на это сообщение короткой фразой: "Напишите свой адрес в личные сообщения, я пришлю вам книгу".

Книги о Корморане Страйке

Серия состоит из восьми книг, изданных с 2013 года, все они написаны под псевдонимом Роберт Галбрейт. Сюжеты вращаются вокруг частного детектива Корморана Страйка и его помощницы Робин Эллакотт, которые расследуют запутанные уголовные дела.

Эта серия получила высокую оценку критиков и читателей за глубокие характеры, сложные сюжеты и социальные темы, а также была адаптирована для телевидения (сериал "Страйк"), что еще больше увеличило ее популярность.

"Человек с клеймом" - это восьмая книга серии о Корморане Страйке, написанная Джоан Роулинг. Она вышла 2 сентября 2025 года в издательствах Sphere Books в Великобритании, Mulholland Books в США и Little, Brown & Company международно.

