О начале разработки ракеты NIGHTFALL стало известно в конце августа.

Великобритания может передать Украине тактические баллистические ракеты NIGHTFALL после завершения их разработки. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили во время брифинга, цитирует корреспондент "Милитарного".

"Более трех с половиной лет мы в Великобритании были среди первых, кто поддержал Украину и предоставил ей необходимую помощь. Мы всегда будем пытаться реагировать на то, что, по мнению Украины, ей больше всего нужно. Но когда мы это делаем, мы не разглашаем детали технологий, которые предоставляем", - отметил он.

В "Милитарном" добавили, что о начале разработки ракеты NIGHTFALL стало известно в конце августа. Тогда сообщалось, что она будет иметь дальность более 600 км и будет нести около 300 кг взрывчатки, поэтому общий вес боеголовки, скорее всего, будет достигать 400-500 кг.

Видео дня

"Ракета будет двигаться по квазибаллистической траектории, маневрируя на конечной стадии полета. Это обеспечит высокую точность поражения с круговым отклонением не более 5 метров. Навигационная система должна стабильно работать в "сложной электромагнитной среде", даже при отсутствии спутникового сигнала или его замены средствами радиоэлектронной борьбы", - добавили в публикации.

Отмечается, что пусковая установка должна вмещать не менее двух ракет и обеспечивать "безопасный запуск в условиях высокой тактической угрозы" всего боекомплекта в течение 15 минут после остановки в стрелковой позиции. Кроме того, после запуска экипаж должен иметь возможность покинуть место запуска в течение 5 минут.

Ожидается, что стоимость одной ракеты составит не более 675 тысяч долларов, не учитывая цену боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку.

"В случае заключения контракта производственный объект должен быть способен производить не менее 10 ракет в месяц с возможностью дальнейшего увеличения объемов производства. Министерство обороны Великобритании планирует найти технические решения и подготовить не менее пяти полностью функциональных прототипов для испытаний в течение 9-12 месяцев", - подытожили в "Милитарном".

Великобритания и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Великобритания продолжит обучение для украинских военных до конца 2026 года. Речь идет о программе Interflex по боевой подготовке и обучению лидерских навыков.

"Мы продолжим усиливать нашу поддержку вместе с союзниками, чтобы Украина могла защищаться сегодня и сдерживать завтра. Учитывая продолжающиеся российские атаки, мы должны поставить Вооруженные силы Украины в самое сильное возможное положение. И поскольку борьба за мир продолжается, мы должны сделать украинцев сильнейшим возможным сдерживающим фактором для обеспечения будущего мира", - подчеркнул министр обороны Британии Джон Хили.

В то же время издание The Guardian писало, что Великобритания готова отправить свои войска в Украину, но есть нюанс, который заключается в том, что страна размещать их вблизи линии фронта не будет.

По словам британских чиновников, этот шаг рассматривается как логистическая и учебная поддержка, а не как отправка войск на передовую.

Вас также могут заинтересовать новости: