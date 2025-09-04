Кроме того, в селе в Донецкой области враг убил двух человек.

Российские оккупанты ударили по больнице в Константиновке Донецкой области, которая до последнего принимала местных жителей, и по Запорожью.

Как сообщил в своем Telegram-канале начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, Константиновская больница стала очередной "военной" мишенью российских оккупантов.

"Сегодня они прицельно сбросили три авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей. Удары по гражданской и социальной инфраструктуре - это сознательный выбор россиян, целенаправленные террористические акты", - подчеркнул он.

Глава ОГА также заявил, что еще три авиабомбы враг сегодня сбросил на Ильиновку, убив двух человек и повредив пять нежилых зданий.

В то же время Министерство внутренних дел Украины сообщает, что в Запорожье, по предварительной информации, четыре человека получили ранения в результате вражеского обстрела города.

"Попадания зафиксированы в кафе и магазин, которые расположены в многоэтажном жилом доме. На месте работают все экстренные службы города", - говорится в сообщении.

РФ бьет по Украине

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в результате обстрелов россиянами Константиновки погибли девять человек, еще семь получили ранения.

Так, утром россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, в результате чего погибли восемь человек в возрасте от 44 до 74 лет, еще шесть человек получили ранения. Во время этого обстрела оккупанты повредили две многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и пять торговых павильонов.

Также в течение дня россияне дважды атаковали гражданские авто в городе, используя FPV-дроны. Одна из этих атак унесла жизнь 36-летней женщины, еще один человек был ранен.

