Канцлер Германии также должен озвучить конкретные планы по гарантиям безопасности для Украины.

Германия планирует выделить средства на масштабное расширение воздушных сил Украины, чтобы превратить эту страну, находящуюся в состоянии войны, в так называемого "дикообраза", к которому Россия будет бояться даже прикоснуться, пишет The Telegraph .

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в четверг, 4 сентября, на заседании "Коалиции желающих" озвучить конкретные планы по гарантиям безопасности, которые будут включать обязательства вооружить четыре новые бригады.

Издание ссылаясь на данные Der Spiegel указывает, что Берлин предлагает увеличивать возможности противовоздушной обороны Украины ежегодно на 20%, а также сотрудничать в области производства украинских крылатых ракет.

Отмечается, что для вооружения новых четырех механизированных пехотных бригад, необходимо 480 пехотных машин и бронетранспортеров ежегодно.

Однако Берлин не взял на себя никаких твердых обязательств по отправке собственных войск в Украину, которые после войны могли бы осуществлять контроль за соблюдением перемирия.

Другими составляющими гарантиями безопасности, по мнению Германии, являются продолжение подготовки украинских военных и тесное взаимодействие оборонных промышленностей Украины и стран Европы. Примечательно, что все эти меры уже сегодня получают чрезвычайную поддержку со стороны Германии.

Также Берлин придает большое значение дальнейшей интеграции Украины в ЕС, а также финансовой и экономической поддержке страны.

Как поясняет издание, Германия заявляет, что предложение о поддержке зависит от предоставления США гарантий безопасности для Украины. Также европейские лидеры планируют в четверг, 4 сентября, позвонить президенту США Дональду Трампу чтобы сообщить ему о последних планах.

Позиция Германии относительно войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником нашего времени. Он добавил, что Германия и вся Европа должны понять, что нужно делать с военными преступниками. Мерц добавил, что здесь нет места уступчивости.

Также мы писали, что Мерц на встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, намерен предложить место для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, это должна быть Женева, Швейцария. Мерц проинформировал, что участие во встрече "Коалиции желающих" он будет принимать дистанционно.

