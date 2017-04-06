Дело о драке школьниц в Чернигове переквалифицировали на групповое хулиганство

Полиция переквалифицировала уголовное производство по факту избиения 15-летней школьницы в Чернигове.

Об этом сообщил спикер ведомства в регионе Сергей Брыль, сообщает 112-Украина.

По словам представителя полиции, правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства по ст. 296 ч. 2 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц).

"Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет", - уточнил Брыль.

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Ранее избиение школьницы квалифицировали как "умышленное легкое телесное повреждение".

По словам спикера полиции, по факту инцидента проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз.

"Видеоматериалы, которые размещены в соцсети вместе с заявлением матери данной девочки приобщены к материалам следствия. Это дело контролирует руководство Черниговской области и прокуратуры", - резюмировал он.

Напомним, в Чернигове полиция расследует избиение 15-летней школьницы, которое совершили на улице ее сверстники.