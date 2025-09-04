5 сентября по всей Украине будет тепло и солнечно / фото УНИАН
В пятницу, 5 сентября, погода в украине будет сухой и малооблачной. Дожди, которые накануне были на крайнем западе, покинут нашу страну. Ожидается довольно солнечный день с летней температурой +25°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +26°.
- Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +28°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.
- В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +13°, днем +27°.
- В Тернополе 5 сентября ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +12°...+27°, практически безоблачно.
- В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+25°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+26°.
- В Одессе 5 сентября - ясно, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +28°, ясно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +14°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +24°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет ясно, +15°...+28°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +24°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.
5 сентября - праздник, приметы
5 сентября - мученика Луппа. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. Летят журавли низко на теплую зиму, высоко - на холодную. Поздний листопад - на сухую осень.