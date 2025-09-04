Рост резервов обусловлен значительными объемами поступлений от международных партнеров.

По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 46 миллиардов долларов. В августе они выросли на 7%.

Как сообщили в Национальном банке Украины, такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, - уменьшением объемов чистой продажи валюты регулятором на 22%.

Так, на валютные счета правительства в НБУ в августе поступило 6,17 млрд долларов, в том числе:

4,71 млрд долл. - от Евросоюза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,02 млрд долл. - через счета Всемирного банка;

394,6 млн долл. - от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 619,8 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 426,9 миллиона долларов.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5 месяцев будущего импорта", - отметили в НБУ.

Международные резервы Украины в июле уменьшились на 4,5% и по состоянию на 1 августа, по предварительным данным, составляли 43 млрд долл.

По данным НБУ, такая динамика обусловлена валютными интервенциями Нацбанка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных ОВГЗ.

