В августе новый водопровод прошел тестирование.

Новый магистральный водопровод в Николаеве прошел тестирование и уже вскоре обеспечит город пресной водой. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Строительные работы начались в январе 2025 года, а в августе водопровод прошел тестирование. Воду уже подают в резервуары водоканала, и в течение двух недель пресная вода полностью заменит соленую в системах города.

Отмечается, что на возведение новой системы водозабора из реки Южный Буг в 2024 году из государственного бюджета было выделено 8,7 млрд грн.

Водопровод будет обеспечивать 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и 50 тысяч кубометров для орошения сельскохозяйственных угодий. Трубы и насосы размещены под землей, достраиваются укрытия для работников, установлены пульты для дистанционного управления, резервное питание и система защиты от атак. Сейчас строительство уже на завершающем этапе.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в планах правительства обеспечить бесперебойное водоснабжение во всех украинских общинах, для чего был утвержден перечень объектов по новому строительству, реконструкции, капремонта систем и переоснащения сооружений и сетей водоснабжения в Винницкой, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях.

Проблемы с водоснабжением в Николаеве

В 2022 году российские оккупационные войска намеренно взорвали водопровод в Николаев, в результате чего в домах местных жителей не было чистой питьевой воды. По данным британских журналистов, водопровод был поврежден между Николаевом и Херсоном в самом уязвимом месте - там, где он выходит на поверхность. С 6 мая 2022 года в городе началось заполнение водопроводной системы технической водой из лимана.

В ноябре 2022 года выяснилось, что в Николаеве из-за соленой воды было повреждено коррозией 240 километров водопровода.

