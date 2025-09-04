Осенний отдых в Испании может быть очень разнообразным.

Испания – одна из самых популярных стран Европы, некоторые из городов которой уже не выдерживают такого наплыва туристов. На самом же деле это очень большая страна, где еще много всего интересного, и там уж точно не стоит ограничиваться исключительно пляжным отдыхом.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet определили шесть лучших мест Испании для посещения осенью.

"После жаркого лета прохладные осенние бризы – приятное разнообразие в Испании. Не нужно прятаться от солнца в самое жаркое время дня, и путешественникам осенью предоставляется больше возможностей насладиться природой, в том числе многочисленными прекрасными пляжами, которые обычно – в зависимости от места назначения – достаточно теплые для купания до середины октября", – отмечают авторы топа.

В то же время они подчеркивают, что помимо приятной погоды, осенью туристов в Испании ждет множество интересных мероприятий.

Шесть лучших мест в Испании для осеннего отдыха

Ла-Риоха – лучший регион для ценителей вина. Андалусия – лучший регион для пляжного отдыха в межсезонье. Хаэн – лучшее место для сбора оливок. Менорка – лучший остров для дегустации сыров. Пиренеи – лучший регион для осенних походов. Ла-Гарроча – лучший регион для любования осенней листвой.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали четыре самых теплых направления Европы для отдыха в октябре. Максимальная температура октября на этих европейских курортах может достигать +25...+28 градусов тепла.

Также свой топ из десяти лучших направлений Европы для осеннего отдыха представили эксперты Lonely Planet.

