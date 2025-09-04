Испания – одна из самых популярных стран Европы, некоторые из городов которой уже не выдерживают такого наплыва туристов. На самом же деле это очень большая страна, где еще много всего интересного, и там уж точно не стоит ограничиваться исключительно пляжным отдыхом.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet определили шесть лучших мест Испании для посещения осенью.
"После жаркого лета прохладные осенние бризы – приятное разнообразие в Испании. Не нужно прятаться от солнца в самое жаркое время дня, и путешественникам осенью предоставляется больше возможностей насладиться природой, в том числе многочисленными прекрасными пляжами, которые обычно – в зависимости от места назначения – достаточно теплые для купания до середины октября", – отмечают авторы топа.
В то же время они подчеркивают, что помимо приятной погоды, осенью туристов в Испании ждет множество интересных мероприятий.
Шесть лучших мест в Испании для осеннего отдыха
- Ла-Риоха – лучший регион для ценителей вина.
- Андалусия – лучший регион для пляжного отдыха в межсезонье.
- Хаэн – лучшее место для сбора оливок.
- Менорка – лучший остров для дегустации сыров.
- Пиренеи – лучший регион для осенних походов.
- Ла-Гарроча – лучший регион для любования осенней листвой.
Куда поехать осенью на отдых
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали четыре самых теплых направления Европы для отдыха в октябре. Максимальная температура октября на этих европейских курортах может достигать +25...+28 градусов тепла.
Также свой топ из десяти лучших направлений Европы для осеннего отдыха представили эксперты Lonely Planet.
