Главная цель встречи - практическая реализация договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины.

В Париже руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров обсудили со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом гарантии безопасности для Украины. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram.

"В Париже вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым встретились со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уитткоффом, а также советником премьер-министра Великобритании по вопросампремьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, советником канцлера Германии по нацбезопасности Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо", - отметил он.

По словам Ермака, главная задача встречи - практическая реализация договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины.

Он подчеркнул, что они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле, а также в киберпространстве.

"Мы также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей. Продолжаем координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Войну, которую начала Россия, необходимо остановить. Принцип Президента Трампа "мир благодаря силе" - именно тот подход, который может повлиять на агрессора", - добавил руководитель ОП.

Также, по информации источников Суспільного, президент Украины Владимир Зеленский в Париже тоже проведет двустороннюю встречу с Виткоффом. Отмечается, что встреча станет продолжением переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 18 августа, и что они обсудят следующие шаги на фоне затягивания Россией мирных переговоров.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Великобритания и ее союзники готовы поддержать Украину как до переговоров по завершению войны, так и для обеспечения будущего мирного соглашения.

Гили накануне встречи "Коалиции желающих" сказал что, союзники Украины помогут ей "сделать небо безопасным, море безопасным и землю безопасной", как только будет заключено мирное соглашение.

Британский министр говорил об этом после того, как российский диктатор Владимир Путин заявил в Китае, что его полномасштабная война может продолжиться.

