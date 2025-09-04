Православный праздник сегодня в народе называют Захария и Елизаветы.

5 сентября по новому календарю православной церкви Украины верующие чтят память благоверного князя Глеба, одного из первых святых в Киевской Руси. С днем связаны особые приметы и церковные запреты, которые строго соблюдали наши предки. Читайте, какие традиции сложились к этому дню и что за праздник сегодня церковный отмечают по старому календарю.

Какой сегодня православный праздник в Украине

5 сентября (по старому стилю это 18 сентября) православные вспоминают мученическую смерть благоверного князя Глеба, сына великого князя Владимира - крестителя Киевской Руси. Глеб был младшим братом Святополка и Бориса.

После смерти отца княжеский престол занял Святополк, прозванный Окаянным. Он очень боялся соперничества со стороны Бориса и Глеба, и, хотя те не претендовали на его престол, задумал погубить братьев. Сначала он убил Бориса, а затем и Глеба, которого выманили из Мурома. Позже, когда Ярослав Мудрый сверг Святополка, тела Бориса и Глеба перезахоронили в Вышгороде, там же для них воздвигли церковь-усыпальницу. В период татаро-монгольского нашествия мощи были утрачены, но церковь в Вышгороде в честь святых действует и сейчас.

Видео дня

Борис и Глеб стали первыми прославленными святыми. Их называют князьями-страстотерпцами - они добровольно приняли смерть, не желая отвечать злом на зло, и поэтому пожертвовали своей жизнью ради любви и веры.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю еще:

почитают пророка Захарию и праведную Елисавету, родителей Иоанна Предтечи;

преподобномученика Афанасия, игумена Берестейского;

мучеников Фиваила и сестру его Фивею;

мученика Сарвала;

мученицу Раису;

мучеников Ювентина и Максима, воинов;

мучеников Урвана, Федора, Медимна и с ними 77 мужчин;

мученика Авдия Перского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 5 сентября чтут память мученика Луппа Солунского.

О чем молятся в этот день, традиции даты, чего нельзя делать сегодня

В молитвах к благоверному князю Глебу обращаются с просьбами избавить от зависти и ревности, умиротворить вражду, защитить от врагов и недоброжелателей. Также просят о помощи в борьбе с болезнями, особенно глаз и ног.

В эту же дату можно помолиться праведным Захарии и Елисавете - о рождении детей. Супружеские пары просят святых даровать потомство, беременные женщины - легких родов и здоровья для ребенка.

В народе день прозвали Захария и Елизаветы. Согласно традиции, сегодня нужно убрать в доме, а также искупаться или попариться с березовым веником - в доме будет спокойно и в течение года ни одна болезнь не пристанет.

День благоприятен для свадеб - союз обещает быть крепким и счастливым. Родившихся в этот день наделяют особой силой, считается, что на них не действуют чары и колдовство.

Церковь в этот день предостерегает от ссор, сквернословия, злобы, запрещается сплетничать, клеветать, мстить, завидовать, нельзя лениться, отчаиваться и отказывать просящим о помощи, а тем более - желать кому-то зла, все недоброе вернется к сказавшему.

По народным приметам запрещено давать пустые обещания, иначе можно навлечь беду. Не рекомендуется надевать грязную или рваную одежду, чтобы не привлечь болезни.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 5 сентября

По приметам дня можно судить о погоде, а также о том, какой будет осень и зима:

на рассвете облака красные - к ненастью;

лягушки замолчали и спрятались - жди непогоду;

рябина усыпана ягодами - к дождливой осени.

Если к этому дню листья на рябине уже пожелтели, то зима придет раньше срока, а если рябина стоит уже полностью желтая - осень будет быть сырой и тяжёлой.

Вас также могут заинтересовать новости: