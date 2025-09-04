5 сентября по новому календарю православной церкви Украины верующие чтят память благоверного князя Глеба, одного из первых святых в Киевской Руси. С днем связаны особые приметы и церковные запреты, которые строго соблюдали наши предки. Читайте, какие традиции сложились к этому дню и что за праздник сегодня церковный отмечают по старому календарю.
- Какой сегодня православный праздник в Украине
- О чем молятся в этот день, традиции даты, чего нельзя делать сегодня
- Приметы 5 сентября
Какой сегодня православный праздник в Украине
5 сентября (по старому стилю это 18 сентября) православные вспоминают мученическую смерть благоверного князя Глеба, сына великого князя Владимира - крестителя Киевской Руси. Глеб был младшим братом Святополка и Бориса.
После смерти отца княжеский престол занял Святополк, прозванный Окаянным. Он очень боялся соперничества со стороны Бориса и Глеба, и, хотя те не претендовали на его престол, задумал погубить братьев. Сначала он убил Бориса, а затем и Глеба, которого выманили из Мурома. Позже, когда Ярослав Мудрый сверг Святополка, тела Бориса и Глеба перезахоронили в Вышгороде, там же для них воздвигли церковь-усыпальницу. В период татаро-монгольского нашествия мощи были утрачены, но церковь в Вышгороде в честь святых действует и сейчас.
Борис и Глеб стали первыми прославленными святыми. Их называют князьями-страстотерпцами - они добровольно приняли смерть, не желая отвечать злом на зло, и поэтому пожертвовали своей жизнью ради любви и веры.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю еще:
- почитают пророка Захарию и праведную Елисавету, родителей Иоанна Предтечи;
- преподобномученика Афанасия, игумена Берестейского;
- мучеников Фиваила и сестру его Фивею;
- мученика Сарвала;
- мученицу Раису;
- мучеников Ювентина и Максима, воинов;
- мучеников Урвана, Федора, Медимна и с ними 77 мужчин;
- мученика Авдия Перского.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 5 сентября чтут память мученика Луппа Солунского.
О чем молятся в этот день, традиции даты, чего нельзя делать сегодня
В молитвах к благоверному князю Глебу обращаются с просьбами избавить от зависти и ревности, умиротворить вражду, защитить от врагов и недоброжелателей. Также просят о помощи в борьбе с болезнями, особенно глаз и ног.
В эту же дату можно помолиться праведным Захарии и Елисавете - о рождении детей. Супружеские пары просят святых даровать потомство, беременные женщины - легких родов и здоровья для ребенка.
В народе день прозвали Захария и Елизаветы. Согласно традиции, сегодня нужно убрать в доме, а также искупаться или попариться с березовым веником - в доме будет спокойно и в течение года ни одна болезнь не пристанет.
День благоприятен для свадеб - союз обещает быть крепким и счастливым. Родившихся в этот день наделяют особой силой, считается, что на них не действуют чары и колдовство.
Церковь в этот день предостерегает от ссор, сквернословия, злобы, запрещается сплетничать, клеветать, мстить, завидовать, нельзя лениться, отчаиваться и отказывать просящим о помощи, а тем более - желать кому-то зла, все недоброе вернется к сказавшему.
По народным приметам запрещено давать пустые обещания, иначе можно навлечь беду. Не рекомендуется надевать грязную или рваную одежду, чтобы не привлечь болезни.
Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.
Приметы 5 сентября
По приметам дня можно судить о погоде, а также о том, какой будет осень и зима:
- на рассвете облака красные - к ненастью;
- лягушки замолчали и спрятались - жди непогоду;
- рябина усыпана ягодами - к дождливой осени.
Если к этому дню листья на рябине уже пожелтели, то зима придет раньше срока, а если рябина стоит уже полностью желтая - осень будет быть сырой и тяжёлой.