Телячий фарш подорожал на 13% только за первые два дня сентября.

В первые дни сентября в Украине стремительно растут цены на говядину. Об этом свидетельствует статистика "Столичного рынка".

Так, говяжий фарш подорожал на 8,7% за два дня. Если еще 1 сентября цена этого продукта составляла в среднем 230 грн/кг, то уже 3 сентября она выросла на 20 гривень - до 250 грн/кг.

Так же гуляш за тот же период прибавил 20 гривень и теперь стоит в среднем 250 грн/кг (+8,3%). Выросли в цене и шея (+5,8%, до 275 грн/кг), лопатка (+3,2%, до 325 грн/кг), ребро (+2,9%, до 180 грн/кг), биток (+2,3%, до 450 грн/кг) и задняя часть (+2,8%, до 365 грн/кг).

В свою очередь стоимость вырезки колеблется в пределах 850-870 гривень за килограмм, что на 2,38% больше, чем было еще 1 сентября.

Также быстрыми темпами дорожает телятина. Особенно это касается, опять же, фарша, который прибавил в цене 13%. За последние два дня он подорожал на 30 грн - с 230 до 260 грн/кг.

Так же прибавили в цене грудинка (+5,9%, до 180 грн/кг), корейка (+3,3%, до 475 грн/кг), лопатка (+4,4%, до 355 грн/кг), вырезка (+2,3%, до 870 грн/кг) и шея (+3,6%, до 290 грн/кг).

Цены на остальные виды мяса - а это баранина, свинина, индейка, курица и т.д. - держатся стабильными как минимум с 20 августа.

По данным "Столичного рынка", сейчас свиной ошеек можно приобрести, в среднем, за 370 грн/кг, лопатку - 220 грн/кг, биток - 270 грн/кг, фарш - 170 грн/кг.

Цена бараньей лопатки расположилась находится в пределах 275-285 грн/кг. Корейка продается по средней цене в 450 грн/кг.

Индейку можно приобрести за 117-275 гривень за килограмм, в зависимости от части. Тогда как курица остается самым доступным видом мяса. Дороже всего стоит куриное филе - цены на него составляют в среднем 185 грн/кг.

В свою очередь, по данным портала Минфин, в августе говядина подорожала примерно на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Свинина, по их данным, прибавила в цене, в среднем, 5,9% за тот же период. А курятина в цене почти не изменилась, прибавив лишь 0,5%.

Цены на мясо в Украине - последние новости

Стабильные цены на свинину может пошатнуть возможная вспышка эпидемии африканской чумы свиней. Единичные случаи этой болезни фиксировались в Украине в первые месяцы года. Недавно новый прецедент произошел на границе с Румынией.

Как отмечали в Ассоциации свиноводов Украины, если болезнь будет распространяться, это приведет к удешевлению свинины, однако впоследствии рынку будет угрожать дефицит, что в долгосрочной перспективе будет толкать цены вверх.

Как ранее сообщал УНИАН, летом в супермаркетах Украины незначительно подешевела курятина. Так, куриное бедро в июле стоило 140 грн/кг, а уже в августе его продавали за 120 грн/кг.

