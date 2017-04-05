В Чернигове школьницы жестоко избили 15-летнюю девушку (видео)

20:47, 05 апреля 2017
Происшествия
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В Чернигове подростки избили 15-летнюю школьницу.

Девушку избили подростки / Скриншот

Полиция Чернигова установила личности всех участников избиения 15-летней местной школьницы, совершенного ее ровесниками на улице областного центра. Об этом сообщили в ГУ НП в Черниговской области.

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В настоящее время проводится расследование по фактам нанесения телесных повреждений 15-летней черниговской школьнице. По словам полицейских, избиение девушки зафиксировано на видео, размещенных в соцсетях очевидцами драки.

По факту избиения также назначен ряд экспертиз и возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц), которое наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Теги: #чернигов#избиение