По его словам, это будет ответ за поддержку Украины за счет замороженных российских активов.

Британские активы могут конфисковать в России в качестве мести за поддержку Украины, заявил бывший президент России и нынешний заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет Sky News.

В среду, 3 сентября, министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что на оказание военной поддержки Украине его страна потратила более 1 млрд фунтов стерлингов, которые были оплачены за счет замороженных российских активов.

В ответ на это Медведев написал в своем Telegram-канале о том, что в отношении Британии страна-агрессор может принять меры возмездия.

Видео дня

Как сообщает издание, в этом сообщении бывший российский президент назвал министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми "английским идиотом".

Указывается, что Медведев пригрозил, что Россия ответит на "любое незаконное изъятие замороженных российских средств или доходов" изъятием "ценностей британской короны", включая британскую собственность в России.

"Учитывая, что деньги не могут быть возвращены в судебном порядке по очевидным причинам, у нашей страны есть только один способ вернуть ценности: вернуть их в натуральной форме", - написал Медведев.

Издание добавляет, что бывший российский президент также не исключил, что Россия может захватить больше украинской земли.

Поддержка Украины со стороны Великобритании

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны страны Джон Хили заявил, что Великобритания может передать Украине тактические баллистические ракеты NIGHTFALL после того, как будет завершена их разработка. Хили добавил, что Британия всегда будет пытаться реагировать на то, на то, что, по мнению Украины, ей больше всего нужно. Однако, он добавил, что его страна не разглашает детали технологий, которые предоставляет.

Также мы писали, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что разочарован президентом США Дональдом Трампом, сторонником которого он был много лет. Указывается, что все из-за непутевой политики в отношении российско-украинской войны. Джонсон недоволен тем, как Трамп пытается играть роль посредника между двумя якобы одинаковыми сторонами конфликта.

Вас также могут заинтересовать новости: