На стоимость продукции влияет слабый спрос на внутреннем рынке.

За прошедший месяц в Украине частично подешевела молочная продукция. Среди причин - низкий спрос, рост импорта сыров и приостановление экспорта молочной продукции в страны Европейского Союза. Об этом сообщают аналитики Ассоциации производителей молока.

За август снизилась цена на молоко, кефир, сметану, йогурты и некоторые виды сыров, однако динамика отличалась в зависимости от упаковки и жирности этих продуктов.

Больше всего (-9%) подешевел сыр Гауда украинского производства жирностью 45%. Сейчас его средняя цена - 563,38 грн/кг. Это на 54,53 грн меньше относительно предыдущего месяца, но на 114,33 грн (+25%) дороже, чем в прошлом году.

Еще один сыр украинского производства, который ощутимо подешевел - это Моцарелла жирностью 45%. Он подешевел на 11,88 грн (-2%) и теперь стоит 590,86 грн/кг в среднем. За год, однако, Моцарелла подорожала на 142,48 грн (+32%).

На 5% снизилась цена на пастеризованное молоко в пленке жирностью до 2,6% в пленке. В среднем оно стоит 45,46 грн/кг, что на 2,59 грн меньше, по сравнению с августом, но на 7,69 грн (+20%) больше, чем год назад.

Молоко пастеризованное в пластиковой бутылке, наоборот, незначительно прибавило в стоимости - 22 коп.

В список молочных продуктов, порадовавших украинцев в сентябре, также попала сметана жирностью 15% в стаканах. В среднем она стоит 186,28 грн/кг. Это на 5,54 грн (-2,9%) дешевле августовских цен, однако на 42,08 грн (+29%) дороже прошлогодних.

В то же время сметана жирностью 15% в пленке прибавила в цене 1,25 грн за месяц.

А замыкает пятерку - йогурт в стаканах жирностью от 1,6% до 2,8%, который за месяц подешевел на 2%. Средняя цена на него составляет 158,06 грн/кг, это на 2,62 грн дешевле, чем в августе. За год цены на него выросли на 24,64 грн (+18%).

Цены на молочку в Украине - последние новости

Как видим из перечня молочной продукции, которая больше всего подешевела за месяц, существенно снизилась цена на сыры украинского производства. Причина заключается в том, что они не выдерживают конкуренции с польскими аналогами и постепенно исчезают с полок магазинов.

Украинцы стараются экономно тратить деньги и меньше покупают сливочного масла, переходя на более доступные жировые альтернативы. Поэтому из-за сниженного спроса цены на него также падают.

