Медленнее дорожали овощи, мука и крупы.

В июле в Украине продолжалось замедление инфляции и, по предварительным оценкам Нацыонального банка Украины, эти тенденции сохранялись и в августе. Этому способствовал новый урожай.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

"Весомое влияние на инфляцию имело расширение предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая. В результате снизилась инфляция как сырых, так и обработанных продуктов питания", - говорится в документе.

Видео дня

В частности, медленнее дорожали овощи, а также мука и крупы благодаря поступлению предложения нового урожая сельскохозяйственной продукции.

При этом из-за роста себестоимости и уменьшения поголовья животных все быстрее дорожало мясо, а также фрукты - из-за ограниченного предложения яблок, косточковых и ягод после весенних заморозков.

По оценкам Нацбанка, снижение инфляции продуктов питания продолжалось и в августе.

Также отмечается, что в июле ускорилось подорожание топлива (прежде всего из-за девальвации гривны к евро в предыдущие периоды), однако, по оценкам регулятора, в августе оно замедлилось.

Цены на продукты в Украине - другие новости

В июле 2025 года по сравнению с июлем прошлого больше всего выросли цены на мясо и мясные продукты - на 25,4%. Молочные продукты за год выросли в цене на 19%, а вот хлеб, хлебобулочные и мучные изделия прибавили 15,7% стоимости.

При этом аналитики проекта EastFruit отметили, что за последнюю неделю цены на овощи из "борщевого набора" в Украине снизились.

Вас также могут заинтересовать новости: