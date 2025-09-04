Музыкант рассказал, как узнал о певице.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук оценил творчество украинской певицы Klavdia Petrivna (настоящее имя - Соломия Опрышко). Свое мнение по этому поводу он высказал в подкасте "СучЦукрМуз".

По его словам, он узнал о Klavdia Petrivna, когда ее процитировала первая леди Елена Зеленская.

"Мне очень нравится идея, звук, звучание. Но немножко пахнет мне от этого желанием понравиться. Слишком концептуально, слишком спродюсировано для меня. Но это мое собственное чувство. Если говорить об этом как о явлении в украинской музыке - безусловно, классно. Чем будет больше этого, тем лучше", - считает Вакарчук.

Он также отметил, что не успевает отслеживать всех артистов и их творчество, а потому следит за современной украинской музыкой, скорее, как слушатель.

Напомним, недавно Klavdia Petrivna окончательно сняла маску и показала свое истинное лицо в новом клипе. Певица презентовала новую песню "Журба", порадовав поклонников новым, более натуральным образом.

До этого исполнительница также появилась без образа на закрытой встрече с поклонниками.

