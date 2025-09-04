Некоторые теории предполагают, что вся сделка могла состояться с ведома венгерского правительства.

В Венгрии с военного аэродрома были украдены ценные запчасти к списанным истребителям МиГ-29. Есть предположение, что эти комплектующие могли быть переданы Украине.

Первым о похищении запчастей написало венгерское издание Blikk. Сначала сообщалось, что на территорию военного объекта проникли посторонние, но впоследствии издание уточнило, что кражу совершил кто-то из персонала аэропорта.

Венгерская редакция "Радио Свобода" провела собственное расследование и узнала больше деталей. Как рассказали журналистам осведомленные источники, в целом детали были изъяты из восьми различных самолетов. Самым ценным элементом, который украли воры, был бортовой компьютер, который управлял локатором и системой вооружения.

Видео дня

По информации "Радио Свобода", Министерство внутренних дел Венгрии считает, что кражу совершил кто-то из персонала, некоторых сотрудников уже проверяют.

"Вполне возможно, что они распаковали, разобрали оборудование и вынесли его за ворота", - рассказал неназванный собеседник издания.

Хотя все выглядит как обычная кража, в венгерских соцсетях можно найти мнения, что все произошло с ведома венгерского правительства, а оборудование, необходимое для эксплуатации МиГов, тайно передали украинской армии: ведь Россия уже не использует МиГ-29, хотя и имеет их на вооружении.

"Конечно, это лишь теория, но, как мы уже писали ранее, венгерское правительство, несмотря на резкую антиукраинскую политическую риторику, тихо оказывает Украине серьезную поддержку, например, продавая дизельное топливо по цене ниже рыночной", - отмечает венгерская редакция "Радио Свобода".

Политика Венгрии: последние новости

Как писал УНИАН, Венгрия и Словакия обратились к Европейскому Союзу с просьбой отменить санкции против шести российских олигархов. В обмен на это они обещают не блокировать остальные санкции против России.

Тем временем в руководстве Евросоюза растет раздражение откровенно пророссийским курсом Венгрии. По данным венгерских СМИ, уже этой осенью Брюссель может принять реальные санкции против Венгрии, лишив ее важных субсидий из европейского бюджета. Также Будапешт может потерять право голоса в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: