Эти продукты помогут снизить давление естественным образом.

Многие фрукты содержат калий, полифенолы, флавоноиды и другие питательные вещества, которые могут помочь снизить артериальное давление. Однако, чтобы увидеть результаты, следует употреблять фрукты в рамках диеты, которая богата овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирным мясом и нежирными молочными продуктами. Поэтому издание verywell health назвало 9 фруктов, которые помогут снизить кровяное давление.

Бананы

Бананы известны тем, что имеют высокое содержание калия, который помогает снизить артериальное давление.

"Употребление достаточного количества калия в рационе может помочь контролировать артериальное давление. Один банан среднего размера содержит примерно 9% суточной нормы калия", - отметили в материале.

Черника

Черника и другие ягоды могут снижать артериальное давление, если употреблять их в рамках здорового рациона.

"Черника является основным источником антоцианов - антиоксидантных пигментов, которые придают некоторым фруктам характерный синий, фиолетовый или красный цвет. Антоцианы также помогают снизить артериальное давление, повышая уровень оксида азота, который расширяет и расслабляет кровеносные сосуды", - объяснили в издании.

Цитрусовые

Цитрусовые могут быть особенно эффективными для снижения артериального давления, ведь содержат витамин C, клетчатку, флавоноиды и другие полезные соединения.

"В частности, гесперидин - это флавоноид, содержащийся в цитрусовых, который обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и может быть связан со снижением артериального давления", - говорится в публикации.

Клюква

Ученые доказали, что употребление клюквенного сока снижает систолическое артериальное давление. Это связано с высоким содержанием полифенолов, таких как кверцетин, которые есть в клюкве. Полифенолы действуют как антиоксиданты и могут уменьшать воспаление.

Киви

В одном из исследований употребление двух плодов киви во время завтрака в течение семи недель существенно снизило систолическое артериальное давление участников по сравнению с теми, кто не употреблял этот фрукт.

Вишни

Есть подтверждение того, что употребление вишневого сока может снизить систолическое артериальное давление, ведь вишни имеют полифенолы и антоцианы, которые оказывают противовоспалительное действие и защищают сердце.

Яблоки

Яблоки известны своей пользой для здоровья, а одно из их преимуществ заключается в том, что они снижают артериальное давление благодаря содержанию флавоноидов, калия и клетчатки.

"По возможности отдавайте предпочтение целым яблокам, а не переработанным формам (например, яблочному пюре). Недавние исследования показали, что умеренное потребление целых яблок (от трех до шести в неделю) может снизить риск смерти на 48% для людей с высоким артериальным давлением", - подчеркнули в verywell health.

Гранаты

Как и многие другие фрукты, гранаты содержат большое количество антиоксидантов, витамина C, клетчатки и калия, которые помогают снизить артериальное давление.

"Существуют доказательства того, что употребление гранатового сока может снизить систолическое артериальное давление на 4,96 пункта, а диастолическое - на 2,01 пункта", - добавили в материале.

Помидоры

Помидоры содержат много ликопена, то есть антиоксидатного пигмента, который придает плодам характерный красно-оранжевый цвет.

"Исследования показали, что употребление ликопена может снизить артериальное давление и риск сердечного приступа или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Также было обнаружено, что употребление экстракта томатов снижает систолическое артериальное давление", - подытожили в издании.

Другие советы по здоровью

Ранее эксперты рассказали, когда лучше всего пить кофе для поддержания энергии, пищеварения и здорового сна. К примеру, для пищеварения следует употреблять кофе после завтрака, поскольку это помогает стимулировать пищеварение после еды.

Также стало известно, чем полезны лимоны. Оказалось, что они предотвращают образование камней в почках, поддерживают здоровье сердца, улучшают усвоение железа и предотвращают повреждение клеток.

