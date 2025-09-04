Одна из лучших платных функций ChatGPT теперь доступна для всех пользователей

"Проекты" упрощают организацию всего, над чем вы работаете с искусственным интеллектом.

OpenAI открыла бесплатный доступ к функционалу проектов, который ранее был только у платных подписчиков. Это опция, при помощи которой можно организовывать свои чаты с искусственным интеллектом по папкам.

Раздел "Проекты" находится в левом боковом меню. В папку можно перенести старые чаты или начать новые, задать название проекта и загрузить необходимые файлы, например, из "Google Диска".

Также доступна возможность создания инструкций, которые определяют, как именно ChatGPT будет отвечать в рамках конкретного проекта. Для удобства можно включить опцию памяти только между чатами проекта.

"Проекты" доступны в веб-версии и мобильном приложении ChatGPT для Windows, macOS и Android. На iOS они появятся "в ближайшие дни".

В апреле 2025 года аналогичные папки-проекты Workspaces появились в Grok. Они тоже бесплатные. Тогда как в Claude они доступны только пользователям тарифных планов.

Напомним, в августе OpenAI запустила GPT-5 – "лучшую языковую модель в мире". По словам авторов, использовать ее – словно общаться с кандидатом наук. А еще компания впервые за долгое время выпустила открытые версии СhatGPT.

