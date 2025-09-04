От принятия закона о разрешении пересекать свободно границу парням 18- 22 лет ожидают серьезный положительный эффект, но уже в следующем году.

В Министерстве образования фиксируют в этом году уменьшение на 5% количества поступающих в отечественные вузы на бакалавриат. Об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам вступительной кампании в Украине, сообщает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что вступительная кампания продолжается до 20 октября и хотя основные этапы уже позади, но еще продолжаются дополнительные наборы, предусмотренные законодательством, а значит окончательные цифры станут понятны только в 3-й декаде октября. Сейчас прошло где-то 90-95% вступительной кампании.

"Что касается вступительной кампании для обучения на получение степени бакалавра, а также магистра медико-фармацевтического, ветеринарного направления, то в этом году на масштаб и ход кампании фактически имеет очень мощное влияние один многогранный фактор - война", - отметил Шаров.

Видео дня

По его словам, речь идет о влиянии миграционных процессов, отъезда людей за границу, в первую очередь. А также изменения в государственной политике - система образования стала недружественной для уклонистов и это означает, что этих людей, которые поступают в ЗВО с этой целью, как отметил Шаров, стало уже сравнительно немного. И это тоже фактор уменьшения количества соискателей образования.

"Если говорить по ключевым цифрам, по регистрации электронных кабинетов потенциальных абитуриентов, по зачисленным сегодня по результатам поступления как на бюджет, так и на контракт, то пожалуй ключевая цифра по этому контингенту - это минус 5% относительно прошлого года. То есть мы оцениваем ориентировочный процесс как минус 5% от прошлого года по подавляющему большинству показателей", - сказал представитель Минобразования.

О последствиях от принятия закона, который разрешил выезд за границу украинским парням в возрасте 18-22 года

Говоря о влиянии принятия закона о разрешении пересекать свободно границу ребятам 18- 22 лет Шаров сказал, что по его убеждению, он будет иметь серьезный положительный эффект. Но уже в следующем году.

"Надо понимать, что решение принято тогда, когда те, кто хотели уехать в 2025 году, уже все или почти все выехали. Поэтому рассчитываем на серьезный позитив от этого решения в следующем, 2026 году", - сказал Шаров.

И комментируя возвращение молодых людей в Украину он заметил, что есть достаточно стабильная цифра, что является показательной.

Шаров напомнил, что с 2022 года введена практика сдачи Национального мультимедийного теста (НМТ) за рубежом и ежегодно там его составляют где-то 10-12% участников НМТ.

"Речь идет о десятках пунктов сдачи НМТ в десятках стран. И в принципе сдавать НМТ за рубежом, не имея намерения учиться в украинском университете, достаточно сомнительно с точки зрения логичности. Хотя бывает, что за рубежом принимают наши НМТ. Но подавляющее большинство тех, кто за рубежом сдает НМТ, сдает для того, чтобы учиться в украинских университетах. Кто-то из них рассчитывает приехать в Украину сейчас или когда ситуация станет более безопасной. Некоторые пытаются учиться достаточно успешно онлайн и сохраняют связь с украинской системой образования", - рассказал Шаров.

О топе вузов

По словам представителя Минобразования, рейтинг вузов Украины немножко изменился в этом году.

"Эта статистика была много лет стабильной. Она немножко сейчас сместилась на самой вершине - здесь раньше была Киевская политехника, Университет Шевченко, затем Львовская политехника и Университет Франко. Теперь немножко наоборот - Львовская политехника и Университет Франко, а за ними Университет Шевченко, Киевская политехника. Ранее часто к ним присоединялись Харьковские вузы. Они и сейчас остаются в топе, но не 5-6-е, а дальше. Думаю, понятно, что из моментов безопасности", - отметил Шаров.

Он также констатировал, что уменьшается количество абитуриентов в перемещенных учреждениях высшего образования.

"Есть конечно отдельные успехи отдельных университетов, специальностей, факультетов. Ну, если брать в целом систему (перемещенных вузов), то есть постепенное уменьшение количества студентов. Но с другой стороны, постепенно уменьшается количество студентов и в целом в системе высшего образования. И это процессы, которые совместимы друг с другом", - объясняет он.

О поступающих с ВОТ

По информации Шарова, поступающих с временно оккупированных территорий - это "не такая маленькая категория". Они поступают в основном в основной период вступительной кампании в пределах "квоты 2".

"И уже зачислено, по состоянию на начало августа, около 4800 человек. Значительное количество этих людей были зачислены еще месяц назад. Все кто пришли после этой даты, они уже проходят другие процедуры и зачисляются уже сначала на контракт, а с контракта переводятся на бюджет как жители временно оккупированных территорий или жители территорий активных боевых действий", - уточнил Шаров.

По его словам, сейчас начался период их перевода с контракта. И процесс продлится фактически до 2-й половины октября.

Введенный в этом году дополнительный экзамен повлиял на количество желающих поступить в аспирантуру

Шаров также рассказал, что введенный в этом году дополнительный экзамен повлиял на количество желающих поступить на аспирантуру. Как известно, экзамен введен после выявленных злоупотреблений ради отсрочки.

По словам Шарова, о цифрах в этом году сказать не может, потому что только идет регистрация документов поступающих в аспирантуру, начиная с 3 сентября. И процесс этот будет продолжаться весь сентябрь.

"Однако мы видим, что с одной стороны количество людей, которые могут поступать в аспирантуру, поскольку прошли Единый вступительный экзамен, оно значительно меньше. Но это более подготовленные поступающие. Процент мужчин там стал значительно меньше, но больше чем был до войны", - сказал представитель Минобразования.

Он отметил, что сейчас к аспирантам выставляется все больше требований. Это в определенной степени связано с обстоятельствами набора 2022-2023 года, но на самом деле есть еще одна сторона этого процесса. Как пояснил Шаров, речь идет о том, что наука в Украине становится более востребованной, например той же военной промышленностью.

Высшее образование в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, в августе председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак обнародовал рейтинг 10 вузов, в него попали:

- Национальный университет "Львовская политехника" - 41 769 заявлений;

- КНУ им Т. Шевченко - 34 120 заявлений;

- КПИ им. И. Сикорского - 28 384 заявления;

- Государственный торгово-экономический университет - 22 781 заявление;

- Черновицкий им. Ю. Федьковича;

- Прикарпатский им. В. Стефаника;

- Киевский университет им. В. Гетьмана;

- Харьковский национальный университет им. В. Каразина;

- Волынский национальный университет им. Леси Украинки.

Бабак обратил внимание, что в этом году абитуриенты выбирают не только столичные, но и региональные университеты. По его словам, разговоры, что дети массово выехали за границу и аудитории учебных заведений в начале года будут пустыми оказались преувеличением.

Нардеп приводил статистику, согласно которой в этом году было подано более 1 миллиона 138 тысяч заявлений, из которых около 800 тысяч - на бакалавриат. Бабак сказал, что это больше, чем в прошлом году.

Также мы писали, что первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что подростки предпочитают популярные отрасли, такие как IT, медиа, юриспруденция, а вот промышленность - остаются вне их интереса. Зеленская добавила, что именно в этой сфере не хватает специалистов. Поэтому, по ее мнению, украинские дети или дезориентированы или не задумываются о будущей профессии.

Вас также могут заинтересовать новости: