Собственное жилье в Европе кажется несбыточной мечтой, однако есть города, где его приобрести значительно проще. Международная аудиторская и консалтинговая компания Deloitte опубликовала Европейский индекс недвижимости за 2025 год, который определяет, где покупка собственного жилья больше всего "ударяет по кошельку", а где, наоборот, остается относительно доступной.
Аналитики рассчитали, сколько средних годовых зарплат в соответствующей стране необходимо для покупки новопостроенной квартиры площадью 70 квадратных метров.
Где в Европе самое дорогое жилье
Отмечается, что первое место среди наименее доступных европейских городов для покупки жилья занял Амстердам, где для покупки квартиры необходимо, в среднем, 15,4 местной годовой зарплаты. Второе место заняли Афины, где для покупки жилья требуется 15,3 средней годовой греческой зарплаты. При этом третью позицию заняла Прага, где нужно 15 чешских годовых зарплат.
К примеру, по данным из открытых источников, в Нидерландах средняя годовая зарплата в 2024 году составляла более 44 тыс. евро до уплаты налогов, в Греции - 13 тыс. евро, в Чехии - 22 тыс. евро.
Полный перечень наименее доступных европейских городов для покупки жилья:
- Амстердам - Нидерланды;
- Афины - Греция;
- Прага - Чехия;
- Кошице - Словакия;
- Брно - Чехия;
- Банска-Бистрица - Словакия;
- Братислава - Словакия;
- Любляна - Словения;
- Салоники - Греция;
- Будапешт - Венгрия.
Где в Европе самое дешевое жилье
На другом конце рейтинга оказался итальянский город Турин, где квартиру можно приобрести за эквивалент лишь 4,9 местной годовой зарплаты. Далее следует город Оденсе в Дании, Манчестер в Великобритании, Орхус (Дания) и польский город Катовице.
Полный перечень самых доступных европейских городов для покупки жилья:
- Турин - Италия;
- Оденсе - Дания;
- Манчестер - Великобритания;
- Орхус - Дания;
- Катовице - Польша;
- Загреб - Хорватия;
- Целе - Словения;
- Марибор - Словения;
- Флоренция - Италия;
- Дьер - Венгрия.
Недвижимость в Европе - что известно
Недавно сообщалось, что в Польше в прошлом году иностранцы купили рекордное количество недвижимости. За год они приобрели более 17 тыс. квартир и коммерческих помещений. Лидерами среди покупателей тогда стали украинцы.
В марте стало известно, что в Италии провинциальные городки раздают старые дома за 1 евро с условием, что покупатель отремонтирует дом и будет в нем жить.