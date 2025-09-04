Один из городов в Нидерландах стал самым дорогим для покупки жилья.

Собственное жилье в Европе кажется несбыточной мечтой, однако есть города, где его приобрести значительно проще. Международная аудиторская и консалтинговая компания Deloitte опубликовала Европейский индекс недвижимости за 2025 год, который определяет, где покупка собственного жилья больше всего "ударяет по кошельку", а где, наоборот, остается относительно доступной.

Аналитики рассчитали, сколько средних годовых зарплат в соответствующей стране необходимо для покупки новопостроенной квартиры площадью 70 квадратных метров.

Где в Европе самое дорогое жилье

Отмечается, что первое место среди наименее доступных европейских городов для покупки жилья занял Амстердам, где для покупки квартиры необходимо, в среднем, 15,4 местной годовой зарплаты. Второе место заняли Афины, где для покупки жилья требуется 15,3 средней годовой греческой зарплаты. При этом третью позицию заняла Прага, где нужно 15 чешских годовых зарплат.

К примеру, по данным из открытых источников, в Нидерландах средняя годовая зарплата в 2024 году составляла более 44 тыс. евро до уплаты налогов, в Греции - 13 тыс. евро, в Чехии - 22 тыс. евро.

Полный перечень наименее доступных европейских городов для покупки жилья:

Амстердам - Нидерланды;

Афины - Греция;

Прага - Чехия;

Кошице - Словакия;

Брно - Чехия;

Банска-Бистрица - Словакия;

Братислава - Словакия;

Любляна - Словения;

Салоники - Греция;

Будапешт - Венгрия.

Где в Европе самое дешевое жилье

На другом конце рейтинга оказался итальянский город Турин, где квартиру можно приобрести за эквивалент лишь 4,9 местной годовой зарплаты. Далее следует город Оденсе в Дании, Манчестер в Великобритании, Орхус (Дания) и польский город Катовице.

Полный перечень самых доступных европейских городов для покупки жилья:

Турин - Италия;

Оденсе - Дания;

Манчестер - Великобритания;

Орхус - Дания;

Катовице - Польша;

Загреб - Хорватия;

Целе - Словения;

Марибор - Словения;

Флоренция - Италия;

Дьер - Венгрия.

Недвижимость в Европе - что известно

Недавно сообщалось, что в Польше в прошлом году иностранцы купили рекордное количество недвижимости. За год они приобрели более 17 тыс. квартир и коммерческих помещений. Лидерами среди покупателей тогда стали украинцы.

В марте стало известно, что в Италии провинциальные городки раздают старые дома за 1 евро с условием, что покупатель отремонтирует дом и будет в нем жить.

