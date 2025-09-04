Также Зеленский и Уиткофф должны поговорить по телефону с президентом США.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии для украинских СМИ.

Позже пресс-секретарь Зеленского заявил, что встреча политиков уже завершилась.

После этого запланирован совместный звонок с Дональдом Трампом, разговор состоится в ближайшее время.

Переговоры с Виткоффом в Париже - что известно

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак раскрыл детали переговоров с Виткоффом в Париже. По его словам, он вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели встречу со Стивом Уиткоффом.

Ермак отметил, что главная задача встречи - практическая реализация договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины.

"Мы также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей. Продолжаем координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Войну, которую начала Россия, необходимо остановить. Принцип Президента Трампа "мир благодаря силе" - именно тот подход, который может повлиять на агрессора", - подчеркнул глава ОП.

