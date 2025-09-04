Война в Украине - война нового типа, война технологий. Поэтому и украинское войско - креативное и высокотехнологичное. Новые вызовы на фронте требуют быстрых ответов, адаптации под них оружия и изобретений, которые помогают противостоять более многочисленному врагу. И Украина, среди прочего, создает правовую базу, которая будет влиять на защиту прав изобретателей в военных структурах.

Системная трансформация, которая коснется каждого, кто создает объекты интеллектуальной собственности во время военной службы, началась с принятием Верховной Радой законопроекта №13111.

Он распространяется на все военные и силовые структуры: Вооруженные Силы, Службу безопасности, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, разведывательные органы и другие военные формирования. И четко указывает: личные неимущественные права остаются за автором-военнослужащим, а имущественные права переходят к государству в лице соответствующего военного ведомства.

Видео дня

Простыми словами, каждый военнослужащий-изобретатель должен знать, что его авторство защищено, но экономические выгоды от использования изобретения получит государство.

Это принципиально новый подход. Ведь раньше вопрос интеллектуальной собственности в военной сфере регулировался фрагментарно, создавая правовую неопределенность.

Самое интересное нововведение - жесткие сроки для государства. После сообщения о создании изобретения, военный орган имеет четыре месяца для подачи заявки в Национальный офис интеллектуальной собственности (НОИС), или принятия решения о сохранении информации как секретной. Если государство не выполнит этих требований, права на изобретение автоматически переходят к автору. В то же время, государство сохраняет преимущественное право на приобретение лицензии.

Таким образом, это уникальный механизм баланса интересов - стимул для государства действовать быстро и гарантия для изобретателя не потерять свои наработки из-за бюрократической инерции.

Почему именно четыре месяца? Этого времени достаточно для экспертной оценки военной ценности изобретения, но это не настолько долго, чтобы заморозить права изобретателя на неопределенный срок.

Еще один важный момент: военнослужащие, которые создали изобретение при исполнении служебных обязанностей, будут иметь право на денежное вознаграждение (его размер и порядок выплаты будет определять Правительство). При этом, вознаграждение может быть включено в денежное обеспечение бойца, если создание изобретений прямо предусмотрено его должностными обязанностями. А это означает возможность создания специализированных должностей "военных изобретателей" с соответствующим материальным обеспечением.

Революционное изменение - включение имущественных прав интеллектуальной собственности в состав военного имущества. Теперь изобретения, патенты и авторские права становятся полноценными активами военных ведомств наравне с вооружением и техникой. Это, в свою очередь, открывает возможности лицензирования военных технологий и коммерциализации оборонных инноваций. Военные ведомства смогут не только использовать изобретения для собственных нужд, но и получать прибыль от их передачи гражданскому сектору.

Отдельное внимание уделяется вопросам интеллектуальной собственности в оборонных закупках.

Если подрядчик использует собственные объекты интеллектуальной собственности при выполнении государственного контракта, условия их использования должны быть четко определены в договоре.

Когда объект интеллектуальной собственности создается частично за счет подрядчика, частично за государственные средства, права распределяются пропорционально вкладу каждой стороны. Это сделает невозможным конфликты и судебные споры, которые ранее возникали из-за нечеткости правового регулирования. Подрядчики будут знать свои права и обязанности еще на стадии заключения контрактов.

Впрочем, к сожалению, есть и риски. К примеру, четырехмесячный срок может оказаться недостаточным для сложных изобретений, требующих тщательной экспертизы. А автоматический переход прав к изобретателю может создать ситуации, когда стратегически важные технологии оказываются вне государственного контроля...

Вопрос вознаграждения также остается открытым - пока это лишь рамочная норма, без конкретных размеров и механизмов. Эффективность стимулирования будет зависеть от того, насколько привлекательными будут условия, которые установит Кабинет министров.

Еще одна возможная проблема - определение того, что именно считается созданным "в связи с выполнением служебных обязанностей".

Граница между личным творчеством и служебным заданием не всегда очевидна, особенно в сфере информационных технологий.

Но законопроект №13111 создает основу для системного развития военных инноваций. В условиях технологической войны, где преимущество часто принадлежит тому, кто быстрее внедряет инновации, мотивированные изобретатели в военной форме могут стать движущей силой технологического прорыва.

Также четкое регулирование прав интеллектуальной собственности в военной сфере может стать конкурентным преимуществом Украины на международном рынке оборонных технологий. И это важно для будущей интеграции и совместных проектов в сфере оборонных технологий с международными партнерами.