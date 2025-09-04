Актер принял участие в модном показе.

Главный герой нового сезона шоу "Холостяк", известный украинский актер Тарас Цимбалюк неожиданно показался с бывшей девушкой Светланой Готочкиной. Бизнесвумен презентовала новую коллекцию авторского бренда GOT'S label.

Несмотря на расставание, Цимбалюк не отказался от предложения поддержать экс-возлюбленную. Актер не только посетил показ, но и стал его неотъемлемым участником, пройдя по подиуму вместе с другими моделями. Это можно было заметить из stories Готочкиной в Instagram.

Стоит отметить, что для презентации коллекции Светлана выбрала довольно необычную локацию - ангар для самолетов. Поэтому на показ гости пришли в тематическом дрескоде. Среди приглашенных звезд заметили Ольгу Сумскую, Наталью Денисенко, Дашу Квиткову и многих других.

В конце мероприятия владелица GOT'S label традиционно прошлась вместе с моделями, в том числе и со своим бывшим Цимбалюком.

Сам "холостяк" поделился впечатлениями от участия в показе в своем Instagram. Актер отметил, что был рад поддержать Светлану в важный для нее момент. Однако, при этом, Тарас сразу провел грань, назвав Готочкину "подругой".

"Поддержали GOT'S label, собственно нашу подругу Светлану Готочкину с таким важным событием", - написал Цимбалюк.

Напомним, что Тарас Цимбалюк стал новым героем шоу "Холостяк". Пока съемки проекта продолжаются, в сети появился список возможных участниц нового сезона.

