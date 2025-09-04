Миллионы на войну против Украины: Китай купит больше дешевой нефти у России

Дополнительные баррели нефти потекут в Китай через Казахстан.

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" договорилась о ежегодных поставках дополнительных 2,5 миллионов тонн нефти в Китай, сообщает Интерфакс.

По словам министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева, соглашение стало результатом визита Владимира Путина в Китай.

"Было подписано соглашение о дополнительных поставках 2,5 миллиона тонн нефти через Казахстан", - заявил российский министр.

Видео дня

Кроме дополнительных баррелей российской нефти, Поднебесная получит и дополнительные кубометры российского газа. 2 сентября российская компания "Газпром" заявила, что подписала соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию.

Как пишет Bloomberg, генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что компания сможет поставлять до 50 миллиардов кубометров в год по трубопроводу "Сила Сибири 2" в течение 30 лет. По его словам, цена на топливо будет ниже, чем для клиентов в Европе.

Кроме этого, согласно сообщениям российских информационных агентств, "Газпром" также согласился увеличить поставки в Китай по нынешнему маршруту "Сила Сибири" еще на 6 млрд кубометров в год.

Доходы от продажи нефти и газа являются одним из основных источников финансирования бюджета России, который, в частности, направляется на войну против Украины.

Экспорт российской нефти - последние новости

После полномасштабного вторжения Китай и Индия стали крупнейшими покупателями российской нефти. По данным СМИ, Пекин покупает российскую нефть, в частности через иранских посредников, обходя, таким образом, санкции.

И Китай не планирует останавливать покупку сырья из России даже после угроз санкций со стороны США.

Индия же пыталась усидеть на нескольких стульях. В конце августа стало известно, что Дели планирует сократить закупку российской нефти в преддверии повышения пошлин США.

Впрочем, президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин, а премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал расширение энергетических связей между его страной и РФ во время встречи с Владимиром Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: