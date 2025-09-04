Но еще будут иметь определенное смягчение те, кто обратился в следственные органы или к командирам с документами на момент принятия закона.

В случае принятия законопроекта 13260 те, кто самовольно будут покидать воинскую часть (СВЧ) будут подпадать под уголовную ответственность. Об этом сказал член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на Александр Федиенко на брифинге, передает с места события корреспондент УНИАН.

Он отметил, что законопроект 13260 принят в первом чтении сегодня, 4 сентября, и им предусмотрена отмена всех тех решений, которые предусматривали смягчение для тех, кто ушел в СВЧ, то есть применение упрощенной процедуры возвращения к службе.

Федиенко подчеркнул, что в переходных положениях этого законопроекта предусмотрено, что тот, кто на момент принятия этого закона обратился к следственным органам или командирам с документами, будет освобожден от уголовной ответственности.

По его словам, необходимость принятия этого законопроекта вызвана необходимостью устранить несправедливость.

"Это связано с тем, что на сегодня достаточно огромное количество обращений непосредственно от самих военнослужащих, которые задают вопрос почему они воюют, выполняют свой долг, а другие идут в СВЧ, а также от командиров",- сказал Федиенко.

Он рассказал о курьезе, когда военнослужащий его спросил, что у него жена нарушила Правила дорожного движения, не оплатила штраф вовремя и на него было наложено ограничение в виде блокировки банковских карточек, но в то же время он знает коллег, которые пошли в СВЧ и никакой ответственности не несут.

"Этот закон уже не предусматривает смягчения наказания при СВЧ, а за эти действия уже наступает уголовная ответственность. Уже никаких смягчающих факторов не будет", - подчеркнул нардеп.

Мобилизация в Украине и СЗЧ

Как известно, 4 сентября народные депутаты Украины проголосовали в первом чтении за проект закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за совершение уголовных правонарушений, связанных с самовольным оставлением в условиях военного положения воинской части или места службы" (регистрационный номер 13260).

Как сообщал УНИАН, в Украине несколько раз продлевался срок добровольного возвращения из СВЧ по упрощенной процедуре. Начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий сообщал, что некоторые военнослужащие после самовольного оставления части (СВЧ) возвращаются в свою часть, но очень много бойцов перешли в другую бригаду. По его словам, в начале полномасштабного вторжения в нашей армии было очень много проблем, которые сейчас убираются, есть уже совсем другой подход к бойцам.

Также мы писали, что Офис генерального прокурора на запрос "Украинской правды" сообщил, что в стране с начала полномасштабной войны открыли сотни тысяч дел по факту самовольного оставления части, а также полсотни тысяч дел за дезертирство. Согласно данным, более чем 15 тысячам военнослужащих за самовольное оставление воинской части сообщено о подозрении.

