Она вспомнила о программе "Империя кино".

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская опубликовала архивные фотографии с начала своей карьеры на телевидении.

Сообщение в своем Instagram-аккаунте она приурочила к 30-летию первого эфира телеканала 1+1. Актриса напомнила, что 10 лет вела программу "Империя кино", а затем участвовала в телепроекте "Танцы со звездами":

"Помню, как пришла на кастинг, впервые попала в магическую студию плюсов! Волнение было через край. Прочитала несколько дублей текстов о кино, а в это время меня рассматривали, стоя перед монитором, сам основатель канала Александр Роднянский и телеведущий Николай Вересень. В тот же день меня утвердили и это было настоящим счастьем!".

Комментаторы засыпали актрису комплиментами и теплыми словами о передаче, которую она вела:

Видео дня

"Прекрасные времена! Ваш непревзойденный, успокаивающий голос, империя кино, начало нового фильма - такие теплые воспоминания из детства! И вы красавица! И тогда и сейчас!".

"Восхищаюсь вами с детства.Вы невероятная!"Империя кино" была любимой передачей".

"Красавица! Символ украинской женщины во всех смыслах слова".

Напомним, сегодня Сумская публично поздравила с днем рождения бывшего мужа Евгения Паперного, которого ранее обвиняла в насилии.

Вас также могут заинтересовать новости: