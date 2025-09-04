Люди, которые все еще остаются в городе, вынуждены жить в подвалах и постоянно прятаться от дронов.

В прифронтовом городке Орехов Запорожской области не осталось ни одного уцелевшего здания, однако почти тысяча жителей продолжают там находиться. Об этом говорится в репортаже The Wall Street Journal.

В результате постоянных обстрелов в городе практически нет неповрежденных зданий, среди них - помещение городского совета, церковь. В Орехове продолжает частично работать центральный рынок, вокруг которого почти все обгорело от российских ударов.

По данным местных чиновников, сейчас в Орехове и окрестных селах остаются около тысячи гражданских, тогда как до войны население составляло почти 14 тысяч человек. Часть города иногда получает электроэнергию, но газо- и водоснабжение уже давно отсутствуют.

Видео дня

Заместитель начальника Ореховской городской военной администрации Александр Биллерис отмечает, что из-за постоянных атак дронов поставки еды, воды и других необходимых вещей для жителей, которые остаются в городе, становятся все сложнее. Так, несколько недель назад один из дронов атаковал волонтера, который раздавал помощь. Он выжил, но его автомобиль уничтожен.

Над несколькими улицами города и частью шоссе, соединяющего Орехов с Запорожьем, установлены антидронные сетки, однако, по словам Биллериса, многие волонтеры из-за опасности больше не приезжают в город.

Местная жительница Татьяна Кушнир, которая продает фрукты и овощи на рынке, говорит, что теперь каждый день слышит над головой звуки дронов. В 2022 году она отправила свою 13-летнюю дочь жить в Запорожье, но сама отказывается уезжать. В ее доме выбиты все окна, а также разрушена крыша.

"Россияне охотятся (с помощью дронов, - УНИАН) за каждым автомобилем, они не учитывают, что это могут быть гражданские. Если слышишь звук, надо спрятаться и подождать", - рассказывает женщина.

Анатолий Сулиз, проживающий с женой на юге Орехова - самом опасном районе, приближенном к россиянам, отмечает, что сейчас очень страшно перемещаться по городу, потому что дроны попадают в движущиеся цели. В апреле он пострадал от удара беспилотника, когда поднимался на холм, чтобы найти сигнал мобильной связи.

Мужчина рассказывает, что, несмотря на ситуацию в городе и уговоры детей, пока решил не выезжать.

"Мы построили наш дом своими руками. Мы не можем оставить его", - говорит Анатолий.

Большинство из тех, кто остается в Орехове, - пожилые люди. Один из них - 73-летний Николай Глушенко. После того, как в прошлом году ракета "прошила" его квартиру, они с женой переместились в подвал соседнего дома.

Как пишет издание, Глушенко редко выходит из подвала дома, потому что чувствует себя на улице в опасности. Однако эвакуироваться мужчина отказывается. Его жена Светлана очень хочет уехать из Орехова, но не может оставить мужа одного.

Заместитель начальника Ореховской МВА Биллерис подчеркивает необходимость полной эвакуации людей.

"Люди не должны жить в таких условиях. Кроме того, это связывает руки нашим солдатам, которые должны продумывать свои действия, чтобы враг не нанес ответный удар по гражданским", - пояснил чиновник.

Ситуация на Запорожском направлении

По данным Сил обороны юга Украины, ситуация на Запорожском направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.

Так, в июле ВСУ восстановили несколько позиций в районе города Орехов. Представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин отметил, что защитники использовали маневренную оборону и контратаковали российских оккупантов.

По информации аналитиков Института по изучению войны (ISW), обнародованной в начале августа, украинские военные достигли успеха в продвижении в восточной части Запорожской области. В частности, силы обороны восстановили контроль над Темировкой к северо-востоку от Гуляйполя.

Вас также могут заинтересовать новости: