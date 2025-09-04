Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Китая.

В Китае отреагировали на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, российский диктатор Владимир Путин и северокорейский правитель Ким Чен Ын устроили заговор против США, пишет Sky News .

Как известно, Трамп со своим заявлением выступил после масштабного военного парада, который состоялся в Пекине 2 сентября. На нем присутствовали российский и северокорейский диктаторы.

В ответ Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно "никогда не преследует" ни одну третью сторону, развивая дипломатические связи с другими странами.

Заявление Трампа о "заговоре"

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп иронично обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре против США. В сети Truth Social он написал, что желает лидеру КНР Си Цзиньпину и замечательному народу Китая "провести замечательный и длительный день празднования". Впрочем, как выяснилось, Трампа задело присутствие на параде российского диктатора Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. "Пожалуйста, передайте мои самые искренние поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые сговариваются против Соединенных Штатов Америки", - добавил Трамп.

Кремль отреагировал на заявление Трампа о "заговоре". В частности, российские власти выразили надежду, что заявления главы Белого дома были ироничными. В комментариях, которые обнародовали подконтрольные власти российские СМИ, советник Путина Юрий Ушаков заверил, что лидеры РФ, Китая и Северной Кореи, безусловно, не задумывали заговор на параде в Пекине. "Никаких заговоров никто не устраивал. Никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того - мысли даже этого ни у кого не было. Ни у кого из этих трех лидеров не было", - подчеркнул Ушаков.

