Сначала сообщалось о попадании ракеты на территории предприятия.

Россияне нанесли ракетный удар по гуманитарной миссии, которая занималась разминированием местности в Черниговской области. Один человек погиб, а еще двое получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дмитрий Брижинский, начальник Черниговской городской военной администрации.

Сначала он заявил, что зафиксированы были взрывы в черте города. А потом уточнил, что зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия, и что информация о травмированных уточняется.

"Уточненная информация: попадание ракеты возле одного из блокпостов. Информация по пострадавшим уточняется", - написал Брижинский позже.

Позже начальник МВА сообщил, что ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.

"Информация по пострадавшим: по состоянию на сейчас один человек погиб, два ранены", - заявил он.

Затем Брижинский написал, что ракетный удар был нанесен "по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности".

Российские обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты ударили по больнице в Константиновке Донецкой области, которая до последнего принимала местных жителей, и по Запорожью. В Запорожье, по предварительной информации, четыре человека получили ранения.

Кроме того, враг ударил по селу Ильиновка в Донецкой области, убив двух человек и повредив пять нежилых зданий.

