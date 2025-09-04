Среди них - мобильный лазерный комплекс, выполненный на шасси бронеавтомобиля с колесной формулой 6х6.

Во время нашумевшего парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны китайцы представили много решений, направленных против БпЛА. На них обратил внимание Defense Express.

Среди этих решений - мобильный лазерный комплекс, выполненный на шасси бронеавтомобиля с колесной формулой 6х6. Он предназначен для того, чтобы защищать порядки сухопутных войск.

Видео дня

Другая - более мощная версия лазерного модуля - размещена на шасси 8х8. На ней установлено большее количество сенсоров.

Наконец, самым "мощным" лазерным комплексом противовоздушной обороны стал LY-1. Во время парада для него использовали мобильную платформу, но известно, что это корабельный комплекс, который сможет уничтожать не только дроны, но и ракеты.

Уничтожать БпЛА Пекин хочет не только лазерами - на параде была представлена боевая "микроволновка", о которой сообщалось ранее.

Наконец, китайцы показали обычные зенитные комплексы, в частности - систему Type 625. Это колесная бронемашина, которая имеет башню, оптико-прицельную станцию, ПЗРК и скорострельную многоствольную 25-мм пушку.

Был продемонстрирован и FK-3000, который считают китайским аналогом российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

Он может использовать не только стандартные зенитные ракеты в количестве до 24 единиц, но и миниатюрные противодроны. Их FK-3000 может брать до 96 единиц.

Новинки китайского ОПК

Среди новинок, которые КНР показала на параде, были и другие образцы техники, в частности, танк нового поколения.

Речь идет о боевой машине, масса которой, по предварительным оценкам, составляет около 40 тонн. Снизить массу удалось путем установки 105-мм пушки.

Также была продемонстрирована новая межконтинентальная ракета DF-61. Официальные характеристики этой системы не раскрываются. В то же время специалисты обращают внимание на то, что новый комплекс внешне похож на систему DF-41.

Вас также могут заинтересовать новости: