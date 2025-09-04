По словам президента Украины, нужно увеличивать поддержку нашего государства и усиливать давление на Россию.

В Париже состоялось заседание "Коалиции желающих", в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими союзниками, которые присоединились к встрече офлайн и онлайн. Об этом рассказал глава государства в своем Telegram-канале.

По его словам, в заседании приняли участие 30 стран.

"Все объединены одинаковым стремлением завершить эту войну надежным миром и долговременной безопасностью. Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. И благодарен каждому и каждой за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Президент отметил, что Украина вместе с союзниками имеет одинаковое видение, что РФ делает все возможное, чтобы затянуть переговоры и продолжать войну.

"Нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами также Япония", - добавил глава государства.

Также Зеленский поблагодарил всех партнеров за поддержку украинского народа и готовность и в дальнейшем быть вместе с нашим государством, чтобы помогать защищать жизнь.

"Отдельно хочу поблагодарить Президента Трампа за все усилия ради завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны", - подытожил украинский лидер.

Коалиция желающих - последние новости

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что "Коалиция желающих" выглядит пока теоретической. Однако он заверил, что результатом этой инициативы будут надежные гарантии безопасности для Украины.

"Но каждая из инициатив - сначала также никто в них не верил, не верил что в Украине будет оружие НАТОвского образца. Сегодня это есть и сегодня это защищает. Я очень верю в "Коалицию желающих"", - подчеркнул президент.

В то же время народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко объяснил, что нужно Украине от инициативы "Коалиции желающих". По его словам, в этом вопросе Украину интересуют продолжение и усиление поддержки, в частности военной, а также будущие гарантии безопасности.

"Во-первых, две вещи нас интересуют: это продолжение и даже усиление поддержки, в том числе военной поддержки. И материальное, включая конфискацию этих трехсот миллиардов евро или долларов... А второй вопрос - это будущие гарантии безопасности, если удастся достичь прекращения огня", - добавил Мережко.

Вас также могут заинтересовать новости: