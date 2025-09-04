Серия спровоцировала настоящий шквал обсуждений.

В новом эпизоде 27-го сезона мультсериала "Южный парк" создатели шоу в очередной раз высмеяли действующего президента США Дональда Трампа, пишет Variety.

Персонаж Сатана неожиданно признался, что ждет ребенка от Трампа. Репортеры Fox News пытались выяснить правду у самого политика, но тот лишь отрицал связь с Сатаной.

Параллельно с этим в местной школе все ученики охвачены манией вокруг популярных игрушек "Лабубу". В финале эпизода группа школьниц проводит магический ритуал и случайно вызывает Трампа вместе с Князем Тьмы. Тогда появляется Иисус, который требует от Сатаны покинуть Землю навсегда. Однако, тот заявляет, что не может этого сделать из-за своей "беременности".

Видео дня

Эта серия вызвала нешуточный шквал обсуждений. Пока фанаты наслаждаются любимой сатирой, Белый дом сходит с ума от злости. Представители администрации Трампа назвали шоу лицемерным и оскорбительным.

"Лицемерие левых действительно не имеет границ - годами они критиковали "Южный парк" за его "оскорбительный" контент, но вдруг начали хвалить сериал. Так же как и создатели "Южного парка", левые не имеют аутентичного или оригинального контента, поэтому их популярность продолжает падать до рекордно низких уровней", - заявил представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

Стоит отметить, что это уже не первый случай в новом сезоне популярного мультсериала, когда Трамп становится объектом сатиры. Ранее в других сериях его изображали в пародийных сюжетах о коррупции и эксцентричных личных приключениях.

Вас также могут заинтересовать новости: