Исторический момент: Instagram выпустил официальное приложение для iPad

Приложение уже доступно в App Store для устройств с iPadOS 15.1 и новее.

Спустя 15 лет платформа Instagram получила полноценное приложение для iPad. До этого владельцы планшетов Apple могли запускать соцсеть только в масштабе iPhone-версии с большими черными полями по краям.

Новая версия оптимизирована под большой экран, поддерживает Stories, Reels, а также позволяет одновременно просматривать сообщения и уведомления, говорится в блоге Instagram.

В приложении появилась вкладка Following с тремя режимами отображения – все публикации, контент от друзей и хронологическая лента. Комментарии к роликам теперь раскрываются без остановки воспроизведения, а в разделе сообщений одновременно видно список чатов и само окно переписки, как на компьютерах.

Версия Instagram 396 уже доступна для установки в App Store на всех планшетах Apple с поддержкой iPadOS 15.1 и новее. В дальнейшем обновленный интерфейс станет доступен и на планшетах Android.

Напомним, ранее в этом году WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad спустя 15 лет. Несмотря на статус самого популярного мессенджера в мире, у WhatsApp до сих пор не было нативного приложения для планшетов Apple.

Меж тем Instagram представил одну из самых долгожданных функций среди пользователей – возможность менять порядок постов в профиле.

