Лучшие цветы и растения для посадки в сентябре, чтобы сад пышно цвел следующей веснойЗаложите основу уже сейчас, и вы будете рады, что сделали это с приходом весны.Возможно, о весне вы меньше всего думаете осенью, но сентябрь — идеальное время для посадки растений, которые по-настоящему расцветут весной благодаря более прохладной погоде и обильным осадкам во многих климатических зонах. В это время года большая часть растений растет под землей, объясняет Джорджия Клэй, менеджер по растениям в Монровии, и тщательное замачивание растений подготовит их к зиме и позволит им процветать с меньшим количеством воды весной.И поверьте нам, с приходом весны вы будете рады, что вложили столько усилий в ранние сроки, чтобы получить отсроченный, но очень приятный результат. От плодовых деревьев до фундаментальных кустарников и почвопокровных растений — вот семь лучших растений, которые стоит посадить уже сейчас, чтобы к марту ваш сад процветал.ЛуковыеЧеснок, шалот, репчатый лук и шнитт-лук лучше всего сажать в сентябре, хотя в тёплом климате этот период может растянуться до конца ноября. «Сейте луковицы за несколько недель до первых заморозков», — говорит Рэйчел Шрок из Urban Farmer. «Все они могут перезимовать и быть готовыми к весне». Цель — развить мощную корневую систему до наступления морозов. Шеннон Коуэн, автор Eartheasy, предлагает высаживать пучки шнитт-лука уже сейчас, чтобы в тёплое время года получить раннее угощение для салатов, сэндвичей и многого другого.ШпинатКак и у многих сортов из этого списка, самое главное при осенней посадке — это нарастить корневую систему до наступления холодов. Шпинат следует высаживать в землю, когда погода немного похолодает, что может произойти в сентябре или позже, в зависимости от вашего региона. «В этот период можно собирать верхние листья шпината, чтобы растение росло крепким», — говорит Коуэн. «Защитите его зимой с помощью холодного парника, грядочного укрытия или колпака в особенно холодном климате. С наступлением тепла вы увидите обильный весенний рост, который можно будет собрать свежим». Она добавляет, что шпинат очень морозостоек и может выдерживать очень низкие температуры при условии некоторой защиты от снега.Тюльпаны и другие луковичные«Луковицы — основные надёжные осенние растения, которые дадут весеннее цветение», — говорит Коуэн. «Мои любимые растения для более прохладных регионов — тюльпаны, а также гиацинты, подснежники и крокусы». Шрок разделяет это мнение, добавляя в список нарциссы и давая указания высаживать луковицы в землю до наступления заморозков, поскольку им нужен период охлаждения, чтобы выйти из состояния покоя и укорениться для правильного развития. Идеальное время для посадки — когда температура почвы опустится примерно до 15°C, а ночная температура — от 5 до 10°C.Многолетники«Осень — прекрасное время для посадки многолетников», — объясняет Джорджия Клэй из Монровии. Она обожает эхинацею, особенно эхинацею панамскую, растущую в Монровии. «У неё ярко-красный цветок и тёмные стебли, дающие множество цветков». Она отмечает, что в зависимости от вашего места жительства, у некоторых могут возникнуть трудности с эхинацеей, учитывая, что эхинацея засухоустойчива и не любит мокрых ног, поэтому, если у вас влажный климат, лучше подождать до весны. Ещё один выбор Клэй: капская фуксия. «За ней очень легко ухаживать, и она привлекает колибри… идеальное угощение ранней весной».СливыВсе наши эксперты отметили, что осень идеально подходит для планирования сада на весну и лето, включая посадку плодовых деревьев. Клэй рекомендует сейчас особенно сливы. Хотя сливы обычно не самоопыляются, для лучшего урожая лучше сажать их рядом с совместимым деревом-опылителем. Обязательно посадите сливу на участке, который будет получать от шести до восьми часов солнечного света в течение вегетационного периода.КлематисЭтот мощный вьющийся сорт лучше всего сажать поздней весной или ранней осенью, чтобы корни окрепли перед экстремальными погодными условиями, такими как жара или холод. В межсезонье следите за тем, чтобы корни были в тени, покрыты мхом или мульчей, а почва была хорошо дренирована. «Она зацветёт в начале весны яркими, белыми и очень ароматными цветами», — отмечает Клей. Она быстро заполняет пространство, поэтому для достижения максимального эффекта посадите её на шпалеру или экран.ЖивучникВозможно, вы знаете это растение как зюзник, но, независимо от вашего личного прозвища, это ярко-синее почвопокровное растение, которое очень сильно разрастается. «Листья толстые и устойчивы к погодным условиям, поэтому, если посадить его сейчас, к весне ему может потребоваться время, чтобы разрастись и стать прекрасным почвопокровным растением», — говорит Клей. Он отлично подходит для посадки на склонах, в ландшафтных композициях и даже в контейнерах, заполняя пробелы между другими растениями. Важно помнить: перед посадкой обязательно ознакомьтесь со списком инвазивных видов, так как в некоторых районах он может быть запрещён к выращиванию.

