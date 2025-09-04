Заложите основу красивого сада уже сейчас, и вы будете рады, когда наступит весна.

Сентябрь - идеальное время для посадки растений, которые порадуют свои цветением в приходом весны.

Менеджер по растениям в Монровии Джорджия Клэй рассказала изданию Real Simple, что лучше всего посадить осенью для яркого сада.

Луковые

Чеснок, шалот, репчатый лук и шнитт-лук лучше всего сажать в сентябре, хотя в тёплом климате этот период может растянуться до конца ноября. "Сейте луковицы за несколько недель до первых заморозков", - советует эксперт. Цель - развить мощную корневую систему до наступления морозов.

Видео дня

Шпинат

Как и у многих сортов из этого списка, самое главное при осенней посадке — это нарастить корневую систему до наступления холодов. Шпинат следует высаживать в землю, когда немного похолодает, что может произойти в сентябре или позже. "Защитите его зимой с помощью холодного парника, грядочного укрытия или колпака в особенно холодном климате", - советует эксперт.

Тюльпаны и другие луковичные

Эксперт соверует посадить осенью тюльпаны, гиацинты, подснежники и крокусы, а также нарциссы. Сажатьих следует до наступления заморозков. Идеальное время для посадки - когда температура почвы опустится примерно до 15°C, а ночная температура - от 5 до 10°C.

Многолетники

Например, можно посадить эхинацею. Это растение устойчиво к засухе и не любит переувлажнения. Также стоит обратить внимание на капскую фуксию.

Сливы

Обязательно посадите сливу на участке, который будет получать от шести до восьми часов солнечного света в течение вегетационного периода.

Клематис

Этот мощный вьющийся сорт лучше всего сажать поздней весной или ранней осенью, чтобы корни окрепли перед экстремальными погодными условиями, такими как жара или холод. В межсезонье следите за тем, чтобы корни были в тени, покрыты мхом или мульчей, а почва была хорошо дренирована.

Живучник

Возможно, вы знаете это растение как зюзник. Это ярко-синее почвопокровное растение, которое очень сильно разрастается. "Листья толстые и устойчивы к погодным условиям, поэтому, если посадить его сейчас, к весне ему может потребоваться время, чтобы разрастись и стать прекрасным почвопокровным растением", - поясняет эксперт. Зюзник отлично подходит для посадки на склонах, в ландшафтных композициях и даже в контейнерах, заполняя пробелы между другими растениями.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что можно сажать в сентябре.

Вас также могут заинтересовать новости: