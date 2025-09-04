Диктатор боится, что кто-то украдет выделения его тела.

Во время всемирного саммита диктаторов в Пекине, который прошел на днях, произошло несколько интересных эпизодов. Один из них - как слуги северокорейского диктатора Ким Чен Ына старательно очищали за своим хозяином все поверхности, которых он касался. Как рассказали Reuters эксперты, этот ритуал является частью большого комплекса мер безопасности для противодействия иностранным шпионам.

На видео, которое распространилось в Сети, зафиксирована усердная работа двух сотрудников службы безопасности Кима: после его встречи с Путиным они тщательно почистили не только стакан, из которого пил корейский диктатор, но также спинку и подлокотники кресла, на котором он сидел, и даже журнальный столик рядом с креслом.

Как пишет Reuters, во время своих зарубежных поездок Ким ездит со своим собственным туалетом, чтобы иностранные разведки не имели ни малейшего шанса получить хоть какие-то материальные доказательства о состоянии его здоровья. Такие меры безопасности стали стандартными для северокорейской монархии еще во времена Ким Чен Ира, отца нынешнего правителя.

"Специальный туалет и необходимые мусорные пакеты для мусора, отходов и окурков предназначены для того, чтобы иностранная разведка, даже дружественная, не получила образцы и не провела их анализ", - пояснил Майкл Мэдден, эксперт по Северной Корее в американском Центре Стимсона.

Он отметил, что имея биологические образцы, оставленные Кимом, можно было бы получить представление о любых заболеваниях, которые имеет северокорейский диктатор.

Reuters отмечает, что подобные параноидальные меры безопасности вокруг Кима были замечены далеко не впервые. Еще в 2019 году во время его встречи с Трампом во Вьетнаме охранники Кима часами стерегли пол в его гостиничном номере, чтобы потом самостоятельно его убрать.

Также Кима тщательно защищают то ли от микробов, то ли от яда. Его охрану неоднократно замечали за тщательным опрыскиванием и протиранием поверхностей, которых должен коснуться диктатор.

Как писал УНИАН, во время визита в Пекин российский и северокорейский диктаторы провели двустороннюю встречу. Во время нее Путин поблагодарил Кима за предоставленное для войны "пушечное мясо", на что тот выразил готовность помочь всем необходимым и в будущем.

Также мы писали, что перед отъездом в Пекин Ким Чен Ын осмотрел новый завод по производству ракет. На заводе есть сборочные линии для ускорения производства ракет, которые не нужны в большом количестве, если страна ни с кем не воюет и не планирует воевать.

