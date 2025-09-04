Пролежав даже день-два под деревом, гнилые фрукты могут нанести саду вред.

На дворе - пора сбора фруктов: яблок, груш, инжира, айвы, слив, персиков. Но вместе с качественными плодами под деревом оказывается и немало гнилых. Осенью выполнить всю запланированную работу непросто, поэтому часто эти испорченные фрукты мы оставляем на земле, хотя так делать не нужно.

Издание Homes and Gardens назвало 4 причины, почему опавшие гнилые фрукты нужно собирать.

1. Быстрое появление сорняков

Одна из первых проблем, вызванных гниением фруктов на земле, - это быстрое появление многих видов инвазивных растений. Когда плоды оставляют гнить, почва обогащается органическим веществом, что обеспечивает идеальные условия для роста сорняков. Сорняки укореняются - и их нужно постоянно уничтожать.

2. Появление вредителей

Запах гнилых фруктов на земле привлекает крыс, мышей, ос и шершней, поэтому собирайте испорченные плоды - как только они упали с дерева.

3. Благоприятная среда для размножения бактерий и грибков

Вы можете подумать, что фрукты, которые разлагаются, обогащают почву. Однако на самом деле вреда для растений и деревьев, которые растут рядом, от этого больше, чем пользы.

Гнилые плоды являются рассадником бактерий и грибков, которые быстро распространяются и заражают фруктовое дерево. После этого его бывает чрезвычайно трудно лечить, а иногда даже приходится уничтожать.

4. Гнилые фрукты повреждают газон

Признаками нездорового газона является неравномерный рост, желтая трава, коричневые пятна, увеличение количества сорняков, мха, грибков, и все эти проблемы могут быть вызваны гнилыми плодами, которые не были вовремя собраны.

Фрукты на земле не только блокируют свет и воздух, физически придавливая траву, но, возможно, способствуют развитию болезней, которые поражают газон. Даже если оставить опавший фрукты на земле на один день, трава под ним может пожелтеть, а через несколько и полностью погибнуть. Поэтому сбор гнилых яблок и слив должен стать не еженедельной или двухнедельной задачей, а ежедневной.

Ранее УНИАН писал о спасительном средстве, которое предотвращает гниение яблок. Самая частая причина, почему яблоки портятся еще на дереве, это грибковое заболевание монилиоз. Единственный способ спасти урожай - провести обработку сада. Если не хочется использовать "химию", народные средства также могут быть эффективными. Хорошо зарекомендовали себя растворы бордоской жидкости 3% и медного купороса 1%.

