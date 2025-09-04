Плетенчук напомнил, что путепровод имеет еще и энергетическую ветку.

Российские оккупанты плотно защищают так называемый Крымский мост, который является для них очень важным, но его железнодорожная часть повреждена и, вероятно, не выдержит больших нагрузок. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос, усиливают ли россияне защиту моста.

"Усиливать можно бесконечно. Можно и бронированный поезд загнать. Хотя бронепоезд уже нельзя загнать - он тяжелый, а мост, железнодорожная ветка уже не очень может выдержать его. Поэтому такую тяжелую технику они не перебрасывают. А остальное - да, то, что помельче, в частности, условное гражданское население, которое передвигается там незаконно...", - сказал спикер.

По его словам, этот путепровод имеет критическое значение для Кремля, не настолько инфраструктурное, насколько идеологическое. В то же время, отметил Плетенчук, не следует забывать о еще одной важной детали.

"На самом деле этот мост, кроме транспортной ветки, имеет еще и энергетическую. И об этом не следует забывать. И Крым в этом контексте до сих пор не является самостоятельным объектом даже среди других захваченных объектов, оккупированных россиянами", - добавил представитель ВМС.

По его данным, оккупанты делают все возможное для защиты аннексированного Крыма, однако "придумать" что-то новое уже очень сложно. При этом плотность вражеской ПВО на полуострове поддерживается на очень высоком уровне.

Кроме того, Плетенчук рассказал, что сейчас вражеские корабли в Черном море не наблюдаются, но "отсутствие присутствия" - важно. Выйти в Цемеский залив и отстреляться "Калибрами" захватчики могут в любое время. На охрану пунктов базирования в море выходят на внешний рейд небольшие катера.

"С авиацией - сложнее, ее много над акваторией Черного и Азовского морей. В частности, противник использует авиацию с целью патрулирования, охраны, разведки и иногда применяет для ударов. Здесь (в море - УНИАН) остается статус кво", - рассказал представитель ВМС ВСУ.

Прочность Крымского моста - что известно

Напомним, гидрогеолог Юрий Медовар считает, что прочность Крымского моста в ближайшие годы остается под вопросом из-за вероятных внешних факторов, которые могут повлиять на его строение. Таким образом сооружение может упасть даже без новых ударов.

В частности, таким фактором является опасная природная активность. Эта важная для оккупантов транспортная артерия имеет сложное техническое состояние плюс очень опасным является активность грязевого вулкана, который находится недалеко от опор сооружения.

Сценарии разрушения моста могут быть очень разными - если объект способен выдержать землетрясение, то активность грязевого вулкана представляет большую угрозу.

