Его первый показ состоялся в 1976 году.

На 92-м году жизни скончался Джорджо Армани - итальянский дизайнер, который навсегда изменил представление о современном стиле.

Как пишет La Repubblica, маэстро ушел из жизни 4 сентября в собственном доме после непродолжительной болезни. Последние дни он провел так, как, пожалуй, всегда мечтал - работая. Даже с больничной койки и во время восстановления он дистанционно руководил показами, внимательно контролировал образы моделей и оставался требовательным к каждой детали:

"Абсолютная легенда моды, универсальная икона современного стиля, освободитель женщин, изобретатель стилей, моды и, прежде всего, способов бытия. Если уж нужно сравнивать, то единственным другим творческим человеком, который так сильно изменил обычаи, была Коко Шанель. Когда люди говорят, что работа Армани уникальна, то это потому, что она ею является. Никто не понимал свое время так, как он".

Биография Джорджо Армани

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия. Сначала он учился на медика, но после службы в армии отказался от медицины и нашел себя в мире моды. Свою карьеру начал в миланском универмаге La Rinascente, где работал витринистом и продавцом. Впоследствии его заметил Нино Черрути и пригласил работать над коллекцией бренда.

В 1975 году Армани вместе с партнером Серджо Галеотти основал собственный дом моды Giorgio Armani S.p.A. вместе с партнером Серджо Галеотти. Его первый показ в 1976 году стал настоящей сенсацией. В 1980-х годах бренд получил мировую славу благодаря культовой "расслабленной" мужской и женской силуэтной моде, а также благодаря сотрудничеству с Голливудом (American Gigolo, The Untouchables, The Wolf of Wall Street).

В 1981 году дизайнер запустил молодежную линию Emporio Armani, а впоследствии - спортивное направление EA7. Его одежду носили спортсмены на Олимпийских играх, стюардессы Alitalia, а красные дорожки Канн, Венеции и "Оскара" превратились в настоящие дефиле Armani Privé.

В 2000-х годах бренд вышел за пределы моды, создав отели Armani Hotels в Дубае и Милане, а также коллекции для дома.

Армани известен своей принципиальностью, сдержанностью и четким видением. Он резко критиковал навязанные тренды и выступал за то, чтобы мода служила человеку, а не наоборот.

Личная жизнь дизайнера оставалась закрытой. После смерти партнера Серджо Галеотти в 1985 году Армани больше не имел длительных публичных отношений. В своей работе он оставался преданным семье: сестре Росанне, племянницам Сильвани и Роберти, а также ближайшим соратникам.

В 2020 году, во время пандемии COVID-19, Армани одним из первых отказался от офлайн-показов ради безопасности и направил миллионы евро на благотворительность и производство медицинских халатов.

