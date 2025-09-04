Спутник зафиксировал два четких поражения: одно - прямо по зданию, другое - рядом.

На новых спутниковых снимках видны следы от вероятных ударов украинской стратегической крылатой ракеты "Фламинго" по объекту ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму.

Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал Exilenova+. В частности сообщается, что на снимках зафиксирован объект ФСБ в Армянске. Спутник зафиксировал два четких поражения: одно - прямо по зданию, другое - рядом.

На побережье вблизи объекта видно огромную воронку, которая образовалась в результате детонации боевой части весом около тонны.

Удар по объекту ФСБ РФ в Крыму

В конце лета была обнародована информация об ударе по заставе и патрульным катерам ФСБ возле Армянска. Тогда были данные, что удар был нанесен новыми крылатыми ракетами "Фламинго". Тогда издание Astra сообщало, что в результате атаки было повреждено 6 патрульных катеров и погиб один военный.

О самой же новой ракете стало известно 17 августа. Боевая часть "Фламинго" составляет 1150 кг, дальность полета превышает 3000 км. Ракета защищена от воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы. Ее максимальная скорость достигает 950 км/ч.

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский высказал мнение, что ракета "Фламинго" может помочь уничтожить даже Крымский мост, но для такой задачи у Украины есть и другие "интересные решения".

