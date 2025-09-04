По словам комика, у актера все нормально, он выполняет боевые задачи.

Украинский блогер, стример и комик Кирилл Ганин рассказал о своей дружбе с актером Игорем Ласточкиным, который находится в рядах Вооруженных сил Украины.

В интервью Маше Ефросининой он сказал, что имеет с актером довольно теплые отношения. Они много общались во время съемок сериала "Волонтери про волонтерів", а также вместе выступали для военнослужащих:

"А для меня Игорь Ласточкин - это бог. Потому что еще в Первомайске по телевизору такому "пузатому" я смотрел его номер, где он играл Умку, который напился водки и от мамы прятался. А здесь он мой кент, мы рядом сидим".

Последнее сообщение в Instagram-аккаунте комика датировано 3 апреля. Ганин отметил, что они продолжают поддерживать связь, однако общение дошло до обмена смешными видео, из которых комик приходит к выводу, что с Ласточкиным все в порядке.

Видео дня

"Потому что когда долго не приходит reels, мне немного... И когда это происходит - я ему пишу: шо ты, как ты? Нормально. Сбрасывает мне некоторые видео о том, чем он сейчас занимается".

Ласточкин мобилизовался в ВСУ

Игорь Ласточкин - украинский комик, актер студии "Квартал 95" и тренер юмористического проекта "Лига Смеха" родился 21 ноября 1986 года в Шымкенте (Казахстан), впоследствии переехал в Украину.

После полномасштабного вторжения России он активно занимался волонтерской деятельностью, в частности собирал средства на нужды Вооруженных сил Украины.

В феврале этого года Ласточкин объявил о своей мобилизации. Согласно последним данным, он служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Известно также, что перед мобилизацией он сделал коррекцию зрения, чтобы лучше выполнять свои обязанности на службе.

Вас также могут заинтересовать новости: