Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым фактически возвращается уголовная ответственность за самовольное оставление части (СЗЧ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа".

"Парламент поддержал в первом чтении ЗП13260. За - 277. По факту возвращается уголовная ответственность за СЗЧ. То есть в случае принятия его в целом, суд не сможет применить смягчающую норму", - пояснил он.

Так, законопроектом предлагается исключить ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено, что лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное преступление, предусмотренное ст. 407 "Самовольное оставление воинской части или места службы", 408 "Дезертирство", может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться в воинскую часть или к месту службы.

Также предлагается дополнить раздел ІІ Заключительных и переходных положений УК новым п. 24, которым предусмотреть отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые совершили уголовные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 407, 408 этого Кодекса, и хотят вернуться на военную службу или уже вернулись на военную службу и несут ее.

Кроме того, предлагается, в частности дополнить раздел ХІ "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины новым п. 20-10, которым урегулировать условия и порядок освобождения военнослужащих Вооруженных сил Украины от уголовной ответственности при наличии оснований.

Проблема СЗЧ: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады отметил, что некоторые военнослужащие после СЗЧ возвращаются в свою часть, но очень много бойцов перешли в другую бригаду.

Он также отметил, что люди, которые возвращаются, видят изменения в армии, в отношении командиров к военнослужащим.

